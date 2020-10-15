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影／野柳百斤赤蠵龜體力不支困漂流木 海中救援影像曝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝
野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝

新北市野柳風景區的海王星碼頭，近日發現2隻海龜，其中一隻是體型較大的赤蠵龜，重達100多公斤，和一堆漂流木一起漂流在岸邊，當地潛水教練和海巡人員合力救起，由海大帶回救治。研判可能是生病游不動，外觀情況還好。小的則是玳瑁，還在海裡，正常游著。

昨天野柳海王星碼頭有一隻大型赤蠵龜和一堆漂流木在岸邊漂流，但沒有下沉，海巡人員發現異狀，承租碼頭的潛水教練王國昌到場，發現應是尚未成年、體重超過100公斤的赤蠵龜，立刻找來助手與海巡人員下海搶救。現場還有不少民眾圍觀，附近國小帶小朋友來戶外教學，進行一場海洋機會教育。

這隻赤蠵龜似乎病懨懨，但被抓時仍奮力掙扎，最後由海巡人員踩海裡進斜坡淺灘幫忙將海龜抬上岸際。海大海龜救傷中心人員趕至處理，丈量尺寸及檢視外觀、身體狀況，研判可能有生病體力不支，體型大有100多公斤，可能還未成年。

也是新北野柳海域保護區巡守隊隊長兼發起人的王國昌說，區內有發現2隻大型的海龜，應是近日大浪進來「避難」，一大一，小時看起來很正常，但大的看起來游不太動，應是生病體力不支。因附近常有釣客留下吊鉤，釣線等，釣線就如同刀子一樣，會造成海龜受困受傷，要趕快救起。

海大人員說，健康海龜不會這樣漂浮，會潛下去才對，應該生病才會如此，但原因還要帶回去檢查。

野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝
野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝
野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝
野柳百公斤赤蠵龜體力不支困漂流木獲救，海大救治。記者游明煌／翻攝

海龜 海巡

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