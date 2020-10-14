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基隆河右岸汐止自行車道改善完成 快來一日文青遊

聯合報 / 記者江婉儀柯永輝／新北即時報導
新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用。圖／新北高灘處提供
新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用。圖／新北高灘處提供

新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用，未來從星光橋往新江北橋騎乘自行車，行經禮門街上游段自行車道，也從原來的2公尺寬度，拓寬為3公尺，行經新江北橋時，可自新江北橋下方穿越橋下，避免經過汽機車流量多的十字路口。

新北水利局高灘處指出，民眾過去在基隆河右岸騎乘自行車經過前述路段時，常遇到車道過窄會車困難，及停等市區道路紅綠燈，遇到眾多市區車流等狀況，市府爭取到前瞻計畫補助經費，今年3月開工，共投入1350萬元辦理前述項目改善，施工期間同步配合水利署第十河川局辦理河道清淤，與堤頂道路刨鋪等作業，工程已在9月底完工，10月15日將開放民眾通行使用。

民眾未來騎乘自行車時將擁有舒適寬敞的自行車道，不會再遭遇會車困難，經過新江北橋頭時，也不用再騎上市區道路停等紅綠燈，可直接由橋下新闢牽引道過橋至道路另一側，增加騎乘安全性。

汐止基隆河自行車道在109年教育部體育署舉辦的騎亮台灣自行車道票選，獲選為臺灣十大亮點自行車道第一名，騎乘自行車行經基隆河河濱，伴隨著河岸景觀等豐富自然生態，加上台鐵近年來的舊隧道活化，可隨著自然與人文的發展軌跡輕騎上路，順著這些歷史交錯的痕跡探尋汐止地區的美食與景點，適合自行車道一日文青遊。

新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用。圖／新北高灘處提供
新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用。圖／新北高灘處提供

自行車 車道

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