基隆河右岸汐止自行車道改善完成 快來一日文青遊

新北市政府在新江北橋下新闢200公尺自行車道，及禮門街上游自行車道拓寬600公尺，近期完工，將於10月15日開放使用，未來從星光橋往新江北橋騎乘自行車，行經禮門街上游段自行車道，也從原來的2公尺寬度，拓寬為3公尺，行經新江北橋時，可自新江北橋下方穿越橋下，避免經過汽機車流量多的十字路口。

新北水利局高灘處指出，民眾過去在基隆河右岸騎乘自行車經過前述路段時，常遇到車道過窄會車困難，及停等市區道路紅綠燈，遇到眾多市區車流等狀況，市府爭取到前瞻計畫補助經費，今年3月開工，共投入1350萬元辦理前述項目改善，施工期間同步配合水利署第十河川局辦理河道清淤，與堤頂道路刨鋪等作業，工程已在9月底完工，10月15日將開放民眾通行使用。

民眾未來騎乘自行車時將擁有舒適寬敞的自行車道，不會再遭遇會車困難，經過新江北橋頭時，也不用再騎上市區道路停等紅綠燈，可直接由橋下新闢牽引道過橋至道路另一側，增加騎乘安全性。