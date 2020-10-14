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新北議員指低價租公地設校 康軒：依法得標

中央社 / 新北14日電

新北市議員李坤城今天指出，康軒集團在林口低價租用市有地設校。新北市教育局長張明文說，租金是依公告地價換算，鼓勵多元興學。康軒回應，依法得標且教育成本高，負擔沉重。

康軒文教集團董事長李萬吉居家檢疫期間多次違規外出被重罰新台幣100萬元後，公司內部傳揪出某員工是「吹哨者」，引發疑似霸凌、離職風波，康軒集團自今天在官網刊登道歉聲明。

新北市議會今天進行聯席審查議程時，李坤城質詢指出，林口區人口成長，公立學校都沒有土地設校，市府卻把學校用地變更成文教用地出租給由李萬吉創設的龍騰學校財團法人辦學。

他表示，依市府與李萬吉所簽訂的契約，康橋中學租4公頃市有地設校，不僅未明列租貸期限，若以學生數乘以學費，初估學校年收入高達新台幣6億餘元，每年租金卻僅付出1600萬元，教育若這麼好賺，他要求市府應重新審視契約。

張明文答詢指出，此案是為使學校用地有更多元用途，推動2030新北雙語城目標，鼓勵國際學校、雙語學校至新北設校，將學校用地變更文教區，提供私人興學及國際學校進駐，帶動地方教育及強化多元學習環境，並尊重家長教育選擇權。

他表示，為保障學生穩定就學及學校穩定經營，龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校是依私立學校法租用林口新林段324地號土地設校，租期自民國104年10月28日到134年7月31日，為期30年。

租金是參採「新北市市有非公用不動產標租作業要點」，依公告招標時當期土地申報地價總額乘以年租金率5%換算。

對於新北市議員的質詢，康軒集團指出，學校的租約、租金及承租期限，一切依照政府法令，無任何違規之處。

康軒集團表示，一年學費收入6億元，看似不少，但要維持一個高品質的教學環境及教學服務，各項成本原就不低，況且學校初期投入建設近30億元，每年的貸款還款，設備的逐年汰舊更新，更是沉重負擔，並無所謂的好賺。

康軒 林口

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