深入地下25公尺！ 北捷萬大線加蚋站 6年後正式通車

捷運萬大線預計2025年底完工、2026年檢驗後正式通車，台北市長柯文哲今視察萬大線LG04加蚋站工程進度，指出該站施工難度高，要求北市捷運局在工程及民眾居住環境品質取得平衡。捷運局表示，加蚋站為少見地下3層島式月台車站，分二期施作，完工後，東園國小將有更優質學習環境及便捷通學交通。

柯文哲指出，民眾都希望捷運工程能盡快完工，但又不希望影響生活品質，工程不是不能快，但為了施工品質及避免噪音干擾居民，才會拉長期程。

柯說，加蚋站出入口處緊鄰東園國小後門，市府也趁機改造百年校園，拆除部分校舍後，重建一棟地上6層、地下2層的共構大樓，完工後東園國小將有室內棒球打擊場、游泳池、綜合體育場及地下停車場等設施。

柯文哲表示，捷運萬大線全線還有很多與校園共構的大樓，除有利帶動學區活化、增加城市底蘊，還能滿足萬華、中和及土城民眾的搭乘需求。

北市交工處評估，萬大線完工後，每日將有高達24.7萬人次的通勤數量，從萬大線轉乘至松信線及環狀線，也能擴大捷運系統服務範圍，實際發揮整體運輸效益，翻轉中正、萬華地區指日可待。

捷運局二工處長陳俊宏指出，大線為中正萬華復興計畫的引擎，萬大線經過加蚋站後，跨越全線長約1709公尺的新店溪，抵達永平國小站，串連整個雙北路網。

陳俊宏表示，由於是興建地下3層島式月台車站，站體長185公尺，須下挖深達25公尺（約8樓層高），除了要克服排水箱涵及公共管線吊掛的挑戰，等待潛盾機組裝完成後，將進入潛盾隧道的鑽掘，因此規畫用潛盾工法，來穿堤基樁，並架設4座聯絡通道，確保開挖時土水平衡。

其中穿越水源快速道路、堤防及新店溪河床路段，最深下挖40公尺，聯絡通道位於高灘地，深挖有地質鬆動風險，還要面對沉箱地質含小礫石及流木等，因此於堤外聯絡通道兼集水井工程採沉箱工法，此工法能控制沉降力及方向、水中開挖防止砂礫湧入、減少施工噪音及震動等。

捷運局表示，萬大線共分二期施作，採中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程自捷運中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠，目前整體進度為49.64%。