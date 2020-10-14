卯澳灣放流1萬尾黃錫鯛魚苗 從配種到餵養頗費工夫

新北市政府、漁業署和台灣海洋大學在貢寮區卯澳灣放流1萬尾黃錫鯛魚苗，豐富海洋資源。這批魚苗從種魚配對繁殖，到黃錫鯛寶寶孵化，等長到3公分以上移到大型培育池，畜養期間依成長狀況，更換不同粒徑飼料，煞費苦心終於養成健康的魚苗，放流大海。

新北市長侯友宜和漁業署長張致盛等人11日一起到卯澳灣，放流1萬尾黃錫鯛魚苗和10萬粒九孔苗，期盼培育海洋生態資源，並透過活動號召民眾一同守護海洋。

新北市政府漁業及漁港事業管理處指出，每年春節過後海洋水溫逐漸回升，新北市海洋資源復育園區培育人員會選擇健康的黃錫鯛種魚，進行配對繁殖。孵化後的黃錫鯛寶寶先在育苗桶中，度過脆弱的幼生階段，順利成到3公分以上的吋苗體型，並馴餌成功後，再移往有較多活動空間的大型培育池畜養。

這批放流的黃錫鯛苗今年4月移到培育池，生活近6個月期間，培育人員為了讓黃錫鯛寶寶能有充足的食物快點長大，除了定時定點餵食，還需要隨著成長狀況，即時更換不同粒徑的飼料，符合其攝食需。投餵後1小時，還要觀察攝食狀況，作為調整投餵量參考。

為了避免黃錫鯛寶寶的排泄物及殘餌影響水質及底質，造成水中缺氧或水質惡化，培育人員每個月至少進行養殖池排汙及換水2次，同時細心觀察成長情形，以便即時發現問題並排除，讓黃錫鯛寶寶得以在優良的環境下健康長大。

漁業處長張麗珍說，卯澳灣屬於複合式海灣型海域，有珊瑚礁、巨石、潮池、藻床、人造消波塊、沙地及大型岩盤等多樣化的海洋棲地，加上黑潮支流及大陸沿岸冷流交會產生豐富的營養鹽，讓卯澳灣擁有多樣的生物棲地與基礎食物資源。