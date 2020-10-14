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「黃金芋圓」好滋味 瑞芳山城親子旅行趣

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
黃金山城小旅行在金瓜石做芋圓DIY，將新鮮芋頭、地瓜變身「黃金芋圓」，親子都玩得好開心。 圖／觀天下有線電視提供
黃金山城小旅行在金瓜石做芋圓DIY，將新鮮芋頭、地瓜變身「黃金芋圓」，親子都玩得好開心。 圖／觀天下有線電視提供

芋圓是瑞芳區最具代表性的美食之一，瑞芳區公所今年黃金山城小旅行便選在金瓜石做芋圓DIY，藉勸濟堂多年宴請香客傳承下來的製作配方，將新鮮芋頭、地瓜變身「黃金芋圓」，親子都玩得好開心，而導覽祈堂老街等景點，加深民眾對瑞芳的認識。

勸濟堂主委連城珍表示，今(14)日是瑞芳區公所黃金山城小旅行，金瓜石路線的第一梯次，民眾在勸濟堂跟主委及志工們相見歡，並藉由試作教學影片，瞭解勸濟堂多年來手工製作芋圓的手法，還有在廟中彼此分享美食的純樸精神，大人小孩從削皮的芋頭、地瓜，切塊、加地瓜粉、打泥、搓揉、切塊，親手作帶回家，是難忘的在地伴手禮。

瑞芳區公所社會人文課長林淑賢表示，除了芋圓DIY，小旅行也走訪附近的報時山步道美景、祈堂老街，走在有著紅燈籠的彩虹階梯，有種融合繽紛與純樸的浪漫氛圍，一旁的戰俘營紀念園區，象徵著日治時期的礦村歷史，沿路走到黃金博物館，太子賓館、本山五坑都是黃金山城過往繁華的佐證。

此次的小旅行，透過有吃有玩，走山城逛美景，瞭解瑞芳人文自然之美，同時也從導覽中聽到當地人的過往故事，讓活動更有深度，也讓黃金山城的文化底蘊更被民眾看見。

瑞芳 金山 金瓜石

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