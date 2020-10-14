汐止保長路修補不平 議員加碼整條重鋪

汐止區保長路路面破損嚴重，遇到坑洞就補，長期下來沿路都是修修補補的痕跡，路況不好影響行車安全，所以新北市議員周雅玲就邀請相關單位人員現場會勘，對於本來只打算改善前半段的路況，不過，為了安全，要求整條重鋪。

指著龜裂不平的路面，里長說已經很久沒有重鋪的保長路，整條不是裂縫就是坑洞，對於用路人來說，真的很危險，主要是因為路面年久失修，一直以來遇到坑洞就補，長期下來沿路都是修修補補的痕跡，就好像衣服補丁一樣。

保長里長賴宗福說，保長路是里內五千多人主要的聯絡道路，但是因為很久沒有翻修了，路面上都是裂縫、全都是凹凸不平，去年就開始爭取可以鋪平，但是因為前面還有建案，所以，這次趁著建案年底交屋的時候進行路損鋪設的同時，從保一街保長路口一直到後端的中國貨櫃的整個道路，將整條路鋪設完成，那也感謝周議員協助找經費，預計今年底保長路可以完成重鋪。

市議員周雅玲指出，接到里長賴宗福反應保長路況不好，所以也特別安排市府養工處、公所等相關單位會勘，那因為附近的建案也很多，再加上保長路面長期沒有刨鋪，路面龜裂破損不平，那今天會勘後，養工處今年預算有針對1/2的路段要進行刨鋪，不過，實在看了之後，另一半路況也不好，所以也建請養工處能不能針對保長路整段進行改善，那有關經費的部分，請相關單位用今年的預算改善，整條刨除重鋪，還給用路人平坦好走的通行空間。