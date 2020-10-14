貢寮美豐里首辦共餐 爆滿里民熱烈支持

貢寮區美豐里在今年申請到銀髮俱樂部的老人照護，並於今(14)日首次舉辦共餐，由兩位餐廳主廚請假擔任志工，烹煮每人三肉三菜一湯，澎湃又營養，里民更是比預期更熱烈地參與支持，小空間滿滿八十幾人相當熱鬧。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區的美豐里，原是平地的五美村與山區的豐珠村合併為一里，居民近千人但相當分散，交通也不方便，因此多年來舉辦共餐活動不易，透過今年申請銀髮俱樂部的經費，里辦公室將開始每月一次的共餐，預計每個月第二個星期三在五美社區活動中心舉行，邀請里民多多支持參與。

由於第一次共餐，先由公所協助帶動健康，老人家動動身子更放鬆，而廚房中兩位餐廳大廚也是特地選在週三休假，展現功夫回饋鄰舍，輕脆的高麗菜、洋蔥炒蛋，還有三樣肉類雞豬魚通通吃得到，志工們協助打菜，數一數現場竟有七十多人，還得增加碗盤數量，而首次齊聚共餐，動線、空間及器材上也發現有許多需要改善的地方。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，今年服務處在活動中心陸續為五美社區活動中心的冷氣、電扇、卡拉OK換新，而今天看到桌椅等器材老舊不堪使用，也將規劃經費做爭取，希望幫助偏鄉地區的共餐文化能長遠辦下去。

美豐里長周貝芳表示，第一次共餐雖然高興這麼多里民熱烈參與，鼓勵長者走出家門運動、吃得營養，但也確實造成里辦公室不小負擔，希望未來能有社會人士、團體的愛心，共同幫助偏鄉長者過得更健康樂活。