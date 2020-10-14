解決車流回堵 淡水埤島道路拓寬2線道

新北市淡水區中山北路三段往三芝方向，因為台二線路口的紅綠燈與後洲路中山北三段路口的號誌秒數差距過大，常常會造成車流回堵，擋住育英國小前的路口，經市議員陳偉杰協助爭取下，終於埤島道路拓寬2線道，解決塞車問題。

里長蔡正忠說，在拓寬之後容納停等車輛是原本的兩倍，也解決了回堵問題。

市議員陳偉杰說，過去常常有駕駛開車往三芝方向，因為中山北與淡金路口是銜接幹道，號誌時間較久，等紅燈的車流就一路排隊到育英國小前，等到綠燈就換成後洲路口紅燈，許多駕駛都等待兩次的紅燈才可通過，因此才會將一旁的安全島拓寬。

雖然過去有試過調整號誌時間，但還是無法解決，市議員表示，透過這次將安全島退縮，拓寬成2車道，也讓等紅燈的車輛可以往前匯集，不只是解決回堵塞車問題，也讓鄰近的國小學童，在上下課時間，可以更加安全。