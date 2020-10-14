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瑞光社宅年底竣工 柯文哲：內科上班族調高租住比例

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天視察瑞光社宅興建進度，柯文哲說，大家抱怨內湖常塞車，但內湖非交通問題，是都市計畫問題，未來內湖社宅將調高內湖上班族的開放租住比例，應可調高至50%。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天視察瑞光社宅興建進度，柯文哲說，大家抱怨內湖常塞車，但內湖非交通問題，是都市計畫問題，未來內湖社宅將調高內湖上班族的開放租住比例，應可調高至50%。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲拚社宅政績，台北市內湖區第一處即將完工的瑞光社宅，預計今年11月20日就能竣工，預計明年7月底入住。柯文哲今天視察瑞光社宅興建進度，柯文哲說，大家抱怨內湖常塞車，但內湖非交通問題，是都市計畫問題，未來內湖社宅將調高內湖上班族的開放租住比例，應可調高至50%。

另外，對於台北市許多社宅品質遭抱怨瑕疵多，柯文哲也表示，北市府從東明公宅開始，推動「1-6-2快速報修」策進作為，只要民眾通報有瑕疵，居民通報後，物管公司需1個小時內現勘、不需要備料問題6小時內修好、若需要配料則2天內修繕完畢。

柯文哲說，目前台北市社宅進度，今年有9處開工、5處完工，今年完工的社宅包括4月完工的木柵社宅、8月的明倫社宅、10月中南社宅、11月新奇岩社宅、及即將在年底完工的瑞光社宅，目前瑞光的工程進度完成95%。

柯文哲今天視察致詞時也提到，台灣目前的自用住宅比例高達85%，加上台灣少子化，算一算，一對夫妻可能有六棟房子在等他，包括爸媽、爺爺奶奶等，可能有六棟房子可以繼承，所以當年社宅只租不賣的戰略是對的。

柯也提到，民眾常抱怨內湖交通，但內湖不是交通問題，是都市計畫問題，因內湖每天有15萬人上下班，經過成美橋等三個交通節點塞車，所以為了改善內湖問題，除環狀線東環段改善交通外，就是要布設足夠的社會住宅。

柯文哲說，內湖30年都市計畫造成的問題，無法幾年內完成，所以今天市長室晨會也討論，將調整社宅的租住比例，以內湖社宅為例，會將在內湖工作的年輕人，提高可租住比例，甚至可以調高至50%，只要有上班就業證明，就可以申請租住，目前正在設計登記方式。

柯文哲說，當年瑞光社宅要蓋的時候，居民撒冥紙、里長帶頭抗爭，不過現在他蓋社宅的最大成就，就是這六年來規劃社宅時，過去撒冥紙，現在里長反而會問，能不能里內分配的比例高一點，甚至周邊房價也沒有掉過，甚至還提高，社宅已經不是鄰避設施。

瑞光社宅位於瑞光路、陽光路口，為北市府推動內科2.0計畫之一環，都發局科長魏國忠表示，瑞光社宅預定今年底竣工，興建地上14層、地下4層建築，共規劃389戶，結構為RC結構，地上1層有智慧超市、4樓以上為社住單位、頂樓則規劃有屋頂花園。

台北市長柯文哲拚社宅政績，台北市內湖區第一處即將完工的瑞光社宅，預計今年11月20日就能竣工，預計明年7月底入住。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲拚社宅政績，台北市內湖區第一處即將完工的瑞光社宅，預計今年11月20日就能竣工，預計明年7月底入住。記者林麗玉／攝影

柯文哲 北市 都市計畫

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