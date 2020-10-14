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議員質疑「賤租公有地給康橋每坪1300元」 新北教育局回應了

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員李坤城今在新北市議會指出，林口人口劇增卻在2015年把學校用地變更文教用地，並租給康橋、伯大尼，其中康橋1年租金僅1600萬元、每坪約1300元。記者王敏旭／攝影
新北市議員李坤城今在新北市議會指出，林口人口劇增卻在2015年把學校用地變更文教用地，並租給康橋、伯大尼，其中康橋1年租金僅1600萬元、每坪約1300元。記者王敏旭／攝影

新北市議員李坤城今在新北市議會指出，林口人口劇增卻在2015年把學校用地變更文教用地，並租給康橋、伯大尼，其中康橋1年租金僅1600萬元、每坪約1300元，賤租公有土地，要求重新審視契約。新北教育局指出，是依政府採購法最有利標評選。

新北林口地區人口已達11萬人，且人口成長率4.78%為新北最高，新北市府更在林口增蓋學校，李坤城說，林口學校用地不夠卻還變更為文教用地，文中8出租給康橋、文小17出租給伯大尼，均採租賃方式而非設定地上權。

李坤城表示，檢視當時的合約，也沒有提到租賃的周期是多久，不像設定地上權可以約定30年、40年。

李坤城指出，租賃按照民法的規定，雙方的契約講好就好，目前1年租才1600萬元，但學費收這麼貴，隨便算算都是上億元，難怪金錢豹也要來開學校，因為教育是賺錢事業。

新北教育局指出，依據私立學校法第36條前項的租用土地，學校立案或變更校地範圍起，至少承租30年，不受民法、國有財產法及地方公有財產管理法規關於租期的限制，私立學校法規定30年保障，因此租期至2043年。

教育局說，為了讓學校用地更有更多元用途，推動2030年新北雙語城目標，鼓勵國際學校、雙語學校至新北設校，將學校用地變更文教區，林口當地也還有留設文小及文中用地，當地學生基本需求無虞。

林口 教育局

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