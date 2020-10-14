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故宮南院「蒙古月」本周也很精采 將演出成吉思汗故事

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
故宮南院「蒙古月」本周六日邀請歐陽慧珍舞蹈團演出蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」。圖／故宮南院提供
故宮南院「蒙古月」本周六日邀請歐陽慧珍舞蹈團演出蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」。圖／故宮南院提供

故宮南院蒙古月」自9月26起熱鬧登場，吸引上萬名遊客參與，本周六日更將推出國樂饗宴、蒙古舞劇等表演，現場還有蒙古奶茶製作、蒙古語及舞蹈教學體驗，故宮南院表示，17日是台灣文化日，南院將開放免費參觀，歡迎遊客到南院感受北亞風情。

故宮南院表示，18日下午將邀連續8年榮獲新北市傑出演藝團隊的歐陽慧珍舞蹈團，帶來蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，舞作講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇人生，更曾獲2018年亞太盃舞蹈大賽金牌。

故宮南院國慶連假辦理的小型那達慕大會，再現蒙古賽馬、馴鷹、騎射、摔角等競技活動，吸引上萬民遊客參與、體驗，讓今年度入館人數勝過北院，而蒙古傳統表演藝術多彩繽紛，本周也將推出蒙古民族舞蹈體驗、奶茶製作體驗、蒙古四大部族服飾體驗等活動。

故宮南院表示，國立故宮博物院為促進台灣民眾對亞洲各國的認識，自2017年起在南部院區開辦「故宮亞洲藝術節」，今年以「蒙古」為主軸，搭配「呼畢勒罕-清代活佛文物大展」，自9月26日至11月1日策畫文化體驗、傳統藝術展演、講座、主題書展等精采活動。

故宮南院「蒙古月」本周六日邀請歐陽慧珍舞蹈團演出蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」。圖／故宮南院提供
故宮南院「蒙古月」本周六日邀請歐陽慧珍舞蹈團演出蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」。圖／故宮南院提供
故宮南院「蒙古月」活動現場有蒙古四大部族服飾體驗等活動，邀遊客到場共襄盛舉。圖／故宮南院提供
故宮南院「蒙古月」活動現場有蒙古四大部族服飾體驗等活動，邀遊客到場共襄盛舉。圖／故宮南院提供

故宮南院 蒙古

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