故宮南院「蒙古月」本周也很精采 將演出成吉思汗故事

故宮南院「蒙古月」自9月26起熱鬧登場，吸引上萬名遊客參與，本周六日更將推出國樂饗宴、蒙古舞劇等表演，現場還有蒙古奶茶製作、蒙古語及舞蹈教學體驗，故宮南院表示，17日是台灣文化日，南院將開放免費參觀，歡迎遊客到南院感受北亞風情。

故宮南院表示，18日下午將邀連續8年榮獲新北市傑出演藝團隊的歐陽慧珍舞蹈團，帶來蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，舞作講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇人生，更曾獲2018年亞太盃舞蹈大賽金牌。

故宮南院國慶連假辦理的小型那達慕大會，再現蒙古賽馬、馴鷹、騎射、摔角等競技活動，吸引上萬民遊客參與、體驗，讓今年度入館人數勝過北院，而蒙古傳統表演藝術多彩繽紛，本周也將推出蒙古民族舞蹈體驗、奶茶製作體驗、蒙古四大部族服飾體驗等活動。