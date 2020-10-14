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大安濱海樂園獲環境教育設施場所認證 課程明年4月開放
台中市大安濱海樂園今年8月通過行政院環保署環教場所認證，成為中市首例以「海線景點」申請通過環境教育設施場所，也是全國首次以「豪華露營區」取得環教場域，環境教育課程預計明年4月正式開放預約申請。
中市府觀旅局致力發展兼具濱海生態人文及海洋環境教育的濱海環教園區，並精心設計5套環境教育課程，結合濱海生態探索、海洋保育、沙灘溼地生態、風力發電、環境永續發展等環境保護議題，讓小朋友在遊憩時還能思考，感受大安獨特的自然生態與在地生活樣貌。
觀旅局長林筱淇表示，大安風景區擁有全台最優質的濱海沙灘，還有沙蟹、招潮蟹、白鷺鷥等豐富自然生態，每年舉辦大安沙雕音樂季及風箏衝浪等海洋特色觀光活動，加上全台首座的大安濱海豪華露營區，更讓大安風景區成為兼具生態旅遊、環境教育、親水體驗及露營活動的絕佳海洋觀光勝地。
林筱淇說，大安濱海樂園目前以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，透過海洋環境教育、濱海生態、自然資源及人文歷史提供多元化的環境教育課程活動，為讓民眾有舒適的上課環境品質，大安濱海旅客服務中心將於今年11月進行室內整修工程，完工後民眾將可一邊享受豪華露營一邊取得環教時數。
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