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身障無礙！為二手家具創新生 新店清潔隊廖美尾獲獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
獲得「績優交通安全管理人員」的鶯歌區清潔隊隊員黃源明，服務迄今已30餘年。記者江婉儀／攝影
獲得「績優交通安全管理人員」的鶯歌區清潔隊隊員黃源明，服務迄今已30餘年。記者江婉儀／攝影

為感謝清潔隊員的努力付出，新北市環保局今在板樹體育館舉辦「績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」活動，並提前慶祝10月25日「清潔隊員節」，獲獎人員中，新店清潔隊人員廖美尾將二手家具重新整理變賣，賦予舊物新生命，總計變賣金額超過百萬，她不受到身障限制，選擇更努力突破自己。

環保局今表揚110位109年度績優清潔人員、職安衛人員及交通安全管理人員，其中，在新店區清潔隊的廖美尾服務已超過20年，今年63歲，雖自小因病造成身體障礙，但也帶給她無限的意志力與勇氣，廖美尾說：「正因為我與別人不同，我更應該突破自己面臨的困境」。

廖美尾從2003年起接觸資收業務，經驗甚豐，許多物品仍還堪用但卻被視為資收物，她從2015年開始嘗試將廢棄家具重新整理，並將過年時家戶排出全新的鍋、碗、瓢、盆等或堪用的資收物與台北惜物網合作變賣，意外發現二手家具或資收物還有市場，其中實木雕刻藝品、高爾夫球桿、古錢幣甚至造成搶標熱潮，也讓舊物重新被賦予新生命與價值。

廖美尾回憶，印象最深刻的資收物為一台進口摺疊腳踏車，底價500元起標，搶標後最終以2萬元出售，價格變非常高讓她很意外。環保局統計，從廖美尾辦理相關業務至2019年統計，計成交3043件，變賣金額超過百萬元，因績效甚佳，近5年每年都替新店清潔隊贏得惜物網最高績效獎金1萬元。

今年職業安全衛生類別獎項共10人獲獎，獲得「績優交通安全管理人員」的鶯歌區清潔隊隊員黃源明，服務迄今已30餘年，27年前就取得職業安全衛生管理員證照，除了解交通法令，還親自到每條路線實際觀察行車風險，即時提供資訊採取防禦駕駛。而因應法令要求，貨車須加裝行車視野輔助系統後，黃員也扮演起種子教師，指導駕駛如何利用鏡頭輔佐發現轉彎或倒車的行車死角，降低交通事故發生。

侯友宜表示，清潔隊員是城市環境乾淨的第一線守護者，無論天災後的環境復原工作，或是登革熱、屈公病等疫情發生時的戶外環境孳清、噴藥作業，也都看得到他們的身影。今年各區清潔隊也不畏肺炎疫情挺身而出，成立新北市防疫消毒大隊，在1360處地點，執行每月至少1次的消毒作業，看到同仁因負重25公斤的消毒裝備壓出的印痕，就如同醫護人員脫下口罩充滿印痕的臉，一樣令人心疼又敬佩。

為感謝清潔隊員的努力付出，新北市環保局今在板樹體育館舉辦「績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影
為感謝清潔隊員的努力付出，新北市環保局今在板樹體育館舉辦「績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影
為感謝清潔隊員的努力付出，新北市環保局今在板樹體育館舉辦「績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影
為感謝清潔隊員的努力付出，新北市環保局今在板樹體育館舉辦「績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影
新店清潔隊人員廖美尾（右）將二手家具重新整理變賣，賦予舊物新生命，總計變賣金額超過百萬。記者江婉儀／攝影
新店清潔隊人員廖美尾（右）將二手家具重新整理變賣，賦予舊物新生命，總計變賣金額超過百萬。記者江婉儀／攝影

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