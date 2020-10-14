60萬支疫苗已打36萬支 侯友宜：不夠再跟中央請求

流感疫苗10月5日開始接種，新北60萬2000支疫苗已施打36萬支，新北市長侯友宜說，如果再有不夠的話，會跟中央來再度請求，不過現在劑量是足夠的，但中央若配發不及出現不足狀況，他會跟中央來協調。

新冠肺炎疫情影響民眾生活，許多民眾擔憂流感症狀與新冠肺炎症狀相似，因此出現搶打疫苗人潮，就連國慶連假期間，新北多個施打點出現排隊人潮，更有民眾反映打不到疫苗。

侯友宜說，中央調度58萬支的疫苗，再加上新北自購2萬2000劑，新北存量有60萬2000支，目前施打是比以往多出1到2倍，因為大家擔憂新冠肺炎，民眾踴躍施打是一個好事情，保護自己就保護別人，目前狀況還可以應付。

侯友宜表示，若疫苗數量不夠他會快速跟中央做反應，不過他擔心長時間中央如果配發不及，會不會出現不足狀況，搭會事先跟中央協調，希望大家都可以打得到，並且快速接種完畢。