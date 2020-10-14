內湖未立案安養所大火奪3命 北市懲處出爐

台北市內湖一處未立案的安養所大火奪走3命，北市懲處出爐。包括內湖區公所社會課長記申誡1次、承辦人記申誡2次。衛生局簡任技正、長照科長各記申誡1次。社會局部分，預計今天召開考績會，針對老福科及社工科懲處案件提案討論。

台北市長柯文哲中午赴國民黨團報告，針對台北市公共安全暨老人安養照顧及市府重大政策、政策性預算等案爭取支持。柯文哲強調，事件發生後，已經受理單一窗口通報檢舉，並且跨局處展開聯合稽查，目前檢舉共7件，其中一件是未立案，已經馬上處理。

另外，衛生局也採納吹哨者條款建議，未來獎金部分，有5%會給檢舉人。 柯文哲說，該事件是冰山一角，後續的處理方式，會完整的向議會做專案報告。