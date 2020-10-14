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老字號銀翼傳明天復業 北市：縮小規模可先營業

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市永康商圈老字號餐廳「銀翼」，日前因爆出不符合原核准用途，餐廳二樓應為辦公室卻做餐廳使用，違反「建築法」爆爭議。本報資料照片
台北市永康商圈老字號餐廳「銀翼」，日前因爆出不符合原核准用途，餐廳二樓應為辦公室卻做餐廳使用，違反「建築法」爆爭議。本報資料照片

北市永康商圈老字號餐廳「銀翼」，日前因爆出不符合原核准用途，餐廳二樓應為辦公室卻做餐廳使用，違反「建築法」爆爭議。「銀翼」自8月24日以內部裝修為由暫停營業後，傳出明天將原址復業、重新營業。據了解，銀翼已向北市府申請變更使用執照。

北市建管處建照科長洪崇嚴證實，銀翼的確於9月份時，向北市建管處辦理二樓辦公室變更為餐廳使用，但因還有缺文件，部分項目尚不符規定，目前變更使用用途中，尚未核准。

對於傳出銀翼明天將恢復營業，是否合法復業？建管處使用科長李彧表示，若銀翼先縮小規模復業，先將餐廳可營業的規模縮小爭取復業，就符合規定。

李彧表示，依照建築法，變更使用有兩種狀況，若超過一定規模申請使用變更，就要辦理申請變更使用執照，但若先縮小規模局部變更，符合一定規模以下可免辦變更使用執照，據了解，銀翼有可能是採部分申請，先小規模免辦理變更使用執照，因為二樓辦公室部分要全部變更為餐廳，因原本規模大，辦理變更過程需要一段時間。

李彧表示，裝潢部分，銀翼先前對外表示， 8月底室內裝修，北市建管處是在昨天有收到申請室內裝修的掛件，若銀翼是申請簡易裝修，就可以先行施工。

記者今天上午致電銀翼餐廳，有餐廳員工表示，餐廳已開放訂位，並於明天開始營業。

由於永康商圈先後爆老字號「高記」及「銀翼」，因店面違反原核准使用用途，遭市府多次依照建築法開罰。高記日前已宣布結束營業；銀翼則是從8月24日起已暫停營業，預計明天恢復營業。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，現在高記內部水塔、冷氣等都已拆光，據了解，高記繼續在永康商圈營業的意願似乎不高；不過銀翼餐廳則是申請變更使用用途中，盼原址恢復營業。

劉鴻翔表示，北市府研擬在永康商圈挑選一區域試辦，開放路幅6公尺的道路店家，只要符合噪音、空汙等標準，商圈有共識就不開罰。劉表示，他認為不僅永康商圈，全台北市6米巷道其實都可以有條件開放餐飲店家設置，除噪音、空汙等，也可以設定必須符合消防檢查等。他認為，已經多年的土地使用分區管制，也應逐步來檢討。

北市 永康商圈 建築

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