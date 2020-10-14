內湖養護所大火 市府官員記申誡增訂吹哨者條款

台北市長柯文哲今天赴市議會國民黨團報告，致詞時表示針對內湖非法養護所大火，懲處內湖區公所與衛生局相關人員，並增吹哨者條款，檢舉非法機構獎金的5%將給檢舉人。

台北市長柯文哲至國民黨團報告，致詞時表示，在各局處報告重大政策及優先法案之前，先說明內湖非法養護所大火後續處理。

柯文哲說，在懲處部分，內湖區公所社會課長申誡1次、承辦人申誡2次；衛生局簡任技正、長照科長申誡1次，社會局則預計今天召開考績會，針對老福科與社工科懲處討論。

柯文哲表示，已建立單一窗口受理通報，從9月22日至今有7件檢舉案，其中1間的確未立案，已馬上處理，若機構閉門不應市府也有SOP，「一定會追到你」。

柯文哲指出，衛生局訂定「吹哨者條款」，12月會公告，將來若有檢舉，獎金5%給檢舉人。

柯文哲並表示，社會局會落實歇業機構追蹤，民政局則會落實對中低收入戶補助個案方式，社會局及衛生局會對所有機構作全盤考核與評鑑，「這個事件我認為只是冰山一角」，已在陸續收集問題，並調整長照業務組織編制等，更完善的改善措施還會再報告。