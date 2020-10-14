新店「黎明清境」住戶到市府陳情 工務局：建檔列管

新北市新店「黎明清境」社區大門10月10日凌晨被30多名男子與怪手強拆，社區全體住戶今上午前往新北市政府一樓大門陳情，由新北市工務局總工程司蘇志民代表接受陳情，工務局表示，黎明清境社區警衛亭已經依照違章建築拆除優先次序表，拍照建檔列管。

住戶今在市府外高喊「追查真相、拒絕暴力」「非法強拆美麗家園，請求市長主持公道」，黎明清境社區居民指稱，全案肇因於社區警衛室影響社區內一處新建案施工機具出入，而遭建商及地主指使破壞。

陳情代表人葉承表示，此舉造成全體住戶人心惶惶，今到市府陳情是希望市長侯友宜能保護百姓安全，追索暴行真相，為了維護社區安全，大門必須保存，全體住民的要求是務必恢復原狀，不得再動此建物。

工務局表示，該社區內在2019年確實有核發一張建造執照，為釐清責任歸屬，已於10月12日要求起造人家新建設及建築師出面說明。建商代表澄清並非為土地所有權人，也未指使怪手進行破壞，且該警衛室並不影響混凝土車等施工車輛出入，至於其說法是否屬實，後續仍待檢警單位深入調查。