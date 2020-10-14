聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店「黎明清境」住戶到市府陳情 工務局：建檔列管
新北市新店「黎明清境」社區大門10月10日凌晨被30多名男子與怪手強拆，社區全體住戶今上午前往新北市政府一樓大門陳情，由新北市工務局總工程司蘇志民代表接受陳情，工務局表示，黎明清境社區警衛亭已經依照違章建築拆除優先次序表，拍照建檔列管。
住戶今在市府外高喊「追查真相、拒絕暴力」「非法強拆美麗家園，請求市長主持公道」，黎明清境社區居民指稱，全案肇因於社區警衛室影響社區內一處新建案施工機具出入，而遭建商及地主指使破壞。
陳情代表人葉承表示，此舉造成全體住戶人心惶惶，今到市府陳情是希望市長侯友宜能保護百姓安全，追索暴行真相，為了維護社區安全，大門必須保存，全體住民的要求是務必恢復原狀，不得再動此建物。
工務局表示，該社區內在2019年確實有核發一張建造執照，為釐清責任歸屬，已於10月12日要求起造人家新建設及建築師出面說明。建商代表澄清並非為土地所有權人，也未指使怪手進行破壞，且該警衛室並不影響混凝土車等施工車輛出入，至於其說法是否屬實，後續仍待檢警單位深入調查。
工務局強調，該警衛室權屬爭議為私權糾紛，但仍嚴厲譴責任何暴力行為，呼籲土地所有權人與社區管委會應循司法途徑解決，未來也將要求建商加強與社區居民溝通，避免產生不必要衝突。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言