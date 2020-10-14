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別搞混了！大、小貓熊根本是不同物種 最大差別在這

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
黑白色系的大貓熊較常在地面活動，尾巴很短（「圓仔」）。圖／台北市立動物園提供
黑白色系的大貓熊較常在地面活動，尾巴很短（「圓仔」）。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今年喜迎大貓熊寶寶「圓寶」，很多人會以小貓熊稱呼牠，但園方強調，小貓熊並不是大貓熊的寶寶，牠們倆是不同物種，但因為趨同演化，在生態習性上出現許多相類似之處，今年初科學家在《Science Advances》期刊中也提到，根據小貓熊基因分析顯示，發現小貓熊可能存有兩個不同的種，瀕危程度令人憂心，牠們與大貓熊，在外觀上也有顯著差異。

園方表示，根據演化及分類的研究，顯示小貓熊和大貓熊在演化上並非系出同門，而是為了適應環境所衍生的「趨同演化」，在生態習性上出現頗多相似之處。

園方指出，大貓熊和小貓熊前掌都有六指，特化的腕骨形成第六指（或稱偽拇指），長在腕上的第六指，增加了抓握竹枝的功能；肛門腺則是用來劃定地盤的工具，下次看到大、小貓熊在「擦屁股」，就知道牠們正在標記領域，現在由媽媽照顧、走路都不太穩的大貓熊「圓寶」，大部分的時間都是在睡覺，一眠大一寸，目前還不會、也不需要標示領域。

談及相異處，園方說，樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡，別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係；黑白色系的大貓熊，較常在地面活動，尾巴很短，大貓熊跟熊科動物的親源關係比較近。

園方表示，今年2月26日中國研究團隊在《Science Advances》期刊(https://advances.sciencemag.org/content/6/9/eaax5751)發表文章，根據基因分析顯示，分布在四川、雲南、緬甸的「中華小熊貓」，和另一種臉部毛色偏白、尾巴環狀條紋較不明顯、主要分布在喜馬拉雅山、西藏、尼泊爾、印度和不丹的「喜瑪拉雅小熊貓」，彼此之間有遺傳差異，其實是兩個不一樣的種，不過在國際自然保護聯盟(IUCN)及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)上，目前還是維持同一種小貓熊Ailurus fulgens。

小貓熊曾一度遍佈歐亞，現只侷限在青康藏高原南部及東南部 2200公尺到4800公尺高度，野外族群數量可能不到1萬隻，且長期以來許多人都認為小貓熊只有一種，如今可能是兩個物種，族群危機程度令人擔憂。

大貓熊和小貓熊前掌都有特化的腕骨形成第六指或稱偽拇指。圖／台北市立動物園提供
大貓熊和小貓熊前掌都有特化的腕骨形成第六指或稱偽拇指。圖／台北市立動物園提供
樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡。圖／台北市立動物園提供
樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡。圖／台北市立動物園提供
小貓熊別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係。圖／台北市立動物園提供
小貓熊別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係。圖／台北市立動物園提供

貓熊 圓寶

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