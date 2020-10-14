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血汗！北市12家客運勞檢全違規 有業者違規7次罰不怕

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市勞動局今公布市區客運司機勞動專案檢查結果。記者趙宥寧／攝影
北市勞動局今公布市區客運司機勞動專案檢查結果。記者趙宥寧／攝影

北市內湖區三重客運司機上月底疑疲勞駕駛，開車過程打瞌睡衝上人行道，釀1死1傷悲劇，事後發現司機連續工作未休息，業者挨罰40萬。北市勞動局今年8月起，針對北市12家客運業者進行專案勞檢，12家業者竟全數違規，其中多違反工時規定，又以中興大業巴士、光華巴士與指南客運最嚴重，多數業者為累犯，目前仍在陳述意見期，若業者無提出新有利事證，勞動局預估，開罰總金額將達985萬元，為史上最高。

「有勞工早上9點10分上班，一直開車開到晚上11點48分下班，回家休息一晚，隔天6點40分出勤，中間輪班休息僅6小時52分。」、「有駕駛中午12點開始跑車，晚上11點才下班，整個過程只休息了16分鐘。」北市勞動局今舉行「市區客運司機勞動專案檢查結果」記者會，公布客運業者違規態樣，客運司機血汗工作常態也曝光。

勞動局自今年8月3日至9月10日，針對北市12家市區公車業者進行專案勞檢，其中三項過勞法令，包括「輪班間隔應達11小時」、「工作4小時需休息30分鐘」、「工作超時」，分別有7家、7家與5家業者違規。

由於目前仍在行政程序，給予業者陳述意見期，但勞動局透露，中興大業巴士已第7次違反「勞動基準法」第32-2條，讓司機超時工作，勞動局預計將裁處100萬，另併含未給付休息日加班費、連續工作未有30分鐘休息等，恐將面臨277萬罰緩，為本次專案勞檢開罰金額最高者。

其次也是也是中興大業集團旗下光華巴士，業者已6次違反違反「勞動基準法」第32-2條，讓司機超時工作，將開罰100萬，另併含輪班休息間隔未達11小時、連續工作未有30分鐘休息等，將面臨總金額224萬元罰單；指南客運也6度讓司機超時工作，併同其他違規事項，預計開出192萬元罰單。

勞動局長陳信瑜表示，違規情節最嚴重的三家業者，皆屬中興大業集團，實地了解後也發現業者缺工，光華巴士就缺近100人；9月29日也邀集北市公共運輸處、法務局、市區客運業者及企業工會召開座談會，會中呼籲業者盡快改善，調整路線、排班，也跟業者達成共識，年底朝零肇事目標前近，不要再有超時工作情況，勞動局也會持續檢查，若有違規將加重裁罰。

陳信瑜也提到，已加強跟交通主管機關橫向聯繫，勞動局加強檢查，公運處有補貼政策，要讓「棍子與蘿蔔」齊下，提升行車安全。她也提到，希望業者能將駕駛當作自己家人，另也建議交通主管單位，目前業者有領相關補貼，未來若持續發生過勞情形，應考慮減少補貼。

勞動局自今年8月3日至9月10日，針對北市12家市區公車業者進行專案勞檢，竟全數違法。記者趙宥寧／攝影
勞動局自今年8月3日至9月10日，針對北市12家市區公車業者進行專案勞檢，竟全數違法。記者趙宥寧／攝影

北市 巴士

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