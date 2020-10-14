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北市勞檢公車12家全違規 休息時間不足最嚴重

中央社 / 台北14日電

台北市勞動局勞檢市區客運業者，12家全數違法，以未給予勞工輪班間隔有11小時休息，及未給予勞工連續30分鐘以上休息時間最為嚴重。另有5業者使勞工超時工作。

台北市勞動局為避免市區客運司機因長時間過勞，日前對市區客運業者執行監督專案檢查計畫，針對客運司機之勞動條件及職場健康保護進行檢查，12家客運業者全數違法。

勞動局長陳信瑜表示，在司機之勞動條件中3項關鍵工時規定部分，以「未給予勞工輪班間隔有11小時之休息」及「未給予勞工連續30分鐘以上休息時間」最為嚴重，各有7家業者違法，另有5家業者有使勞工超時工作情形。

勞動局分析違法樣態，業者因人力不足或排班問題，例如讓司機由上午9時工作到近晚間12時、隔天上午近7時又要上班，班次更換、輪班間隔休息卻僅約7小時。

而在單日未有連續30分鐘休息時間部分，司機為了不脫班，回站隨即出站，休息時間零碎；並有司機單日正常工時連同加班時數超過12小時，單月加班時數（平日加班併同休息日出勤時數）累計超過46小時。

其餘違法事項還有未依法給加班費、未折算特休未休工資、未全額給付工資、低於基本工資等。

此外，光華巴士、中興大業巴士、東南客運各涉違反6項條文最多。勞動局將依法針對違法業者裁罰，裁罰總金額預計超過新台幣900萬元。

勞動局表示，雖然各業者合計109年違法條文總數較108年降低，從違反54條改善至37條，但改善率僅31.5%，且12家業者都有涉違反勞動基準法。

在職場健康保護部分，12家客運業者均已落實勞工健康檢查，不過針對異常工作負荷促發疾病預防措施，還有2業者未辨識及評估高風險群、4業者未安排醫師面談及健康指導、2業者未依面談結果調整工作內容或進行成效評估及改善。

其中，有2家是重複違反，將遭罰；其餘首都客運、三重汽車客運、台北汽車客運及大有巴士等4家業者經2年查核，其職場健康保護部分均已依法改善。

勞動局表示，司機休息時間不足，會有疲勞駕駛疑慮，業者應增聘人力、重新調配班次，並隨時注意司機行車與發車時間。

勞動局指出，9月29日曾會同公共運輸處召開勞資座談會，提出5項改善要求，除了休息時間要確實給足以外，10月底前業者須向公運處提出路線調整與人員配置改善措施、11月底前向勞動局針對違反勞基法部分提出具體改善計畫，並希望下半年為「零肇責」。

12家業者為中興大業巴士、光華巴士、指南汽車客運、欣欣客運、大南汽車客運、大都會客運、首都客運、台北汽車客運、東南汽車、新店客運、大有巴士、三重客運。

陳信瑜說，建議交通目的主管機關可以審慎評估，業者違反勞動法令累犯部分減少補貼，並承諾將協助各業者每年度進行公車司機招募及職業訓練課程，逐步補充缺額。

巴士 加班費

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