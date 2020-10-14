解封10年時空膠囊 單親母留言情意令兒眼角泛淚

鶯歌陶瓷博物館2010年舉辦活動「十年的約定-封藏時空膠囊」，讓300位民眾寫下心願小卡片留存陶瓷膠囊中，相約於2020年一同解封。一名王小姐當時獨自撫養6歲兒子，每天疲憊不堪，許下心願「要買房，給兒子更好的生活」，今年他帶著新婚丈夫與後來生的2名女兒，來陶博館拆開陶瓷膠囊，16歲兒子看時眼角泛出淚光。

鶯歌陶博館2000年正式開館，是台灣第一座以陶瓷為主題的專業博物館，積極推廣陶瓷文化，也是三鶯地區相當知名的景點之一。

陶博館2010年的10周年慶時，舉辦活動「十年的約定-封藏時空膠囊」，共有300位愛好陶瓷的朋友共襄盛舉，大家用用典藏級的無酸紙及無酸筆寫下想對自己說的話，相約10年後一起來拆封。

來自中和的王小姐當初因男友不想結婚，只能獨自扶養6歲大的兒子，為了賺錢，每天都打拚到夜深才能回家休息，他立志要給孩子更好的環境，寫下了「10年後要買房、買車，給兒子更好的生活」。

王小姐這次回來陶博館時不只戴著當時牽在身邊的寶貝兒子，還有新任丈夫及2名後來生下的女兒，他讓16歲的兒子親手解開陶瓷膠囊，由於字裡行間充滿著愛與希望，孩子看信裡的內容，眼角泛出淚光。

王小姐還在今年送給她一條金項鍊，並表示，雖然自己童年過得辛苦，人生也遇到許多挫折，但也因此讓他內心更加堅定，一定要給孩子過好的生活，給予更多的愛，很高興如今達成心願，擁有一個幸福美滿的家庭。

另一名葉同學10年前是與家扶中心一起來的，當時他寫下「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」，現在的他在銘傳大學就讀；他說，因家庭龐大的經濟壓力，常犧牲睡眠、吃飯時間來打工，但自己過得很開心，自己10年來一直朝著他的願望前進，對未來感到相當樂觀，讓旁人看了相當欣慰。