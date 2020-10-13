茂德接手頂新三重舊廠開發 議員質疑容積率特高

五年多前因「滅頂風暴」，新北市前市長朱立倫裁示終止變更味全三重新燕廠開發案，茂德集團接手土地後，去年重新申請都市計畫變更，並已經內政部都委會審議通過，將幫新北市府蓋一棟新的行政大樓。議員李坤城今於議會質詢時指出，因都更三箭獎勵，該基地容積率從210%變成651%，獲利可能高達600億，是否為最高的案例？城鄉局長黃國峰則表示，整體容積率與新板車站、新莊副都心類似，屬於合理範圍。

李坤城指出，茂德雖捐一棟行政中心給新北市府，作為第二行政中心，但希望市府的都更三箭不是「先射箭再畫靶」，經估算，新燕廠土地經變更後，1坪大約可蓋到7坪，容積率從210%變成651%，「新北市有像它這麼高的案例嗎？」

黃國峰表示，以新板車站、新莊副都心為例，基準容積率大約都是450%，經過獎勵計算後，大約達到800%以上，可興建20幾層樓，以此公式計算，新燕土地的容積率不算超出太多。

黃國峰說明，茂德都市計畫案從乙種工業區申請變更為住宅區與商業區，同時又申請都更一箭捷運周邊增額容積、都更二箭主幹道容積加給，容積獎勵計算一次到位，而不是陸續申請，所以為651%，整體容積率類似新板車站、新莊副都心，屬於合理範圍。