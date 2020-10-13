北市府顧問遭爆經營飯店違建屢拆屢建 周水美：將拆除

身兼台北市政府市政顧問的台北市溫泉發展協會理事長周水美，被民眾投訴其經營的北投水美溫泉會館於後方興建違建，過去拆除後，近期業者又蓋回來，周水美解釋，新來總經理不清楚才會重建違建，10月底前將拆除，並透過合法管道申請增建倉庫。

周水美指出，2001年申請旅館執照時就發現違建，當時執照圖面上有話虛線的倉庫存在，但飯店已有近60年歷史，不清楚哪裡有違建，之後在整頓時就將違建倉庫拆除。

但新來的總經理沒有弄清楚設計圖上的虛線部分為違建，近期進行改建時又將飯店屋頂的違建重建恢復，倉庫坪數很小，僅作為備品存放處，且無造成公安問題。

另外，周水美也說，由於飯店的容積、建蔽沒有使用完，未來將請建築師計算建蔽率及容積率，若能增建將依法請，但目前的倉庫是既有違建還是會拆。

針對外界質疑周與柯文哲交情不錯、地方勢力龐大，周水美解釋，她從前市長馬英九時期就擔任市政顧問職位，郝龍斌及柯文哲任內也都當過2屆顧問。

周說，她在產業任理事長10年只是在做公益及給予產業意見及發展，配合市長及市政工作，「難道要唱反調？對在地產業不是很好」

建管處發言人洪德豪表示，水美溫泉會館於今年9月26日又被舉報興建違建，目前仍在跑行政流程，完成後將進行查處。經查水美會館違建紀錄，2007年曾遭檢舉，後來已自行拆除，查報紀錄還看到其他增建項目如屋頂違建、平台擴建、新增圍籬等，目前都已拆除結案，有些則屬可增建項目（如興建水塔），可申請雜項執照就地合法。