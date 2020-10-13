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一堂課被火車打斷3次 台鐵汐止段明年增隔音牆

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市汐止國中及秀峰高中緊鄰鐵路，長期受列車噪音困擾。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市汐止國中及秀峰高中緊鄰鐵路，長期受列車噪音困擾。圖／新北市議員張錦豪提供

新北市汐止秀峰高中、汐止國中緊鄰火車鐵軌，長期受列車噪音影響，最高超過85分貝，只要列車經過，教師授課便被迫中斷，一堂課平均3次。雖然台鐵承諾改善，卻遲遲未有進度，市議員張錦豪今質詢環保局此事，環保局長程大維表示，台鐵目前正在規畫設計，預計明年會施作。

張錦豪指出，秀峰高中及汐止國中長期飽受噪音困擾，台鐵列車或貨運車經過時，都會產生巨大聲響，甚至有鳴笛狀況，經測試，早上的八到九點及下午的一到兩點，都測到超過85分貝，超過標準值。

張錦豪今質詢時也質疑，台鐵雖承諾會改善，但至今沒有下文，相關進度究竟在哪裡？程大維則回應，台鐵正在做規畫設計，已經有找到經費，預計明年會針對學校周邊施作隔音牆，以及枕木鋪設、軌道潤滑等降噪方式。

另針對汐止站髒亂問題，張錦豪指出，許多民眾反映，站體周邊不但常出現檳榔渣，機車停車場更每天飄散「尿尿的味道」；對此程大維表示，會與台鐵現勘，釐清究竟是如廁環境不佳導致，或是民眾隨意便溺，將與台鐵合作加強稽查。

台鐵 汐止 列車

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