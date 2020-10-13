北市推動雙語教育 柯文哲：最困難是師資

台北市推動雙語教育，市長柯文哲今天表示，雙語推動最困難的是培育師資。北市教育局長曾燦金說，今年國中小雙語教師徵選開91個職缺，最後僅錄取22名，凸顯市場人才太少。

台北市109學年度雙語教育論壇下午在三民國中活動中心登場，三民國中學生用英文輔以iPad，為柯文哲、台北市副市長蔡炳坤及曾燦金介紹校園環境。

柯文哲致詞時指出，配合中央2030雙語國家政策發展藍圖，北市力推雙語教育，以1/3課程進行雙語教學，2017年由東新、文昌兩所國小試辦開始，迄今共28校參與，明年要增至49校，包含35所國小及14所國中。

柯文哲表示，雙語推動最困難的是師資，很多東西是經費丟下去就有，但老師沒辦法，需要時間訓練；今年設定國中小新招老師具備雙語能力百分比要達40%，結果招不滿，代表未來須針對師資有長遠規劃。

曾燦金說，北市雙語師資招募以本國師為主，外國師為輔，有6種培育管道，包含雙語教師甄選、雙語代理教師專班甄選、現職雙語教師培訓、具雙語專長教師介聘至雙語學校、雙語公費生及優秀外籍學人。

曾燦金表示，國中小雙語教師聯合甄選，這兩年招募36名老師，但今年開91個職缺，最後僅錄取22名，代表市場人才太少，希望師培機構加把勁，一起努力。