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北市府研議不開罰6米道路商家 東門商圈打臉不買單

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，解決商圈根本辦法就是開放6米道路營運商家。聯合報系資料照
東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，解決商圈根本辦法就是開放6米道路營運商家。聯合報系資料照

北市府為拯救永康商圈，將商圈作為試辦區，研擬在6公尺以上道路住宅區營運的餐廳，若符合汙水、環保、衛生、噪音、空汙等標準，就不進行開罰。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，此方式短時間對商圈有幫助，但還是建議市府放開6公尺以上道路營運商家，才是根本解決商圈問題。

劉鴻翔表示，北市6公尺巷弄開設的店家很多，他們也認為4、5公尺巷弄太窄不適合營運，但希望市府可開放6公尺以上道路住宅區營運符合消防安全法規的商店，像是須設置逃生門、消防設施等，避免造成店家、顧客及當地居民的危險。

鑑於師大夜市巷弄狹窄卻經營攤販，導致民怨，劉鴻翔表示，永康及東門商圈與師大夜市的營運模式完全不同，商圈過了晚間9時30分就幾乎沒有顧客，不會有餐廳噪音等問題，但師大夜市營運到凌晨1時，兩者不能相提並論。

對於市府要將永康圈設為試辦區，議員指出東門商圈也須做規畫，以及維持住宅區及商業區的使用規範，將訂定一套作業原則，若符合環保、衛生、噪音、汙水、空汙等標準就不會開罰。

劉鴻翔解釋，永康及東門商圈是在同一個地方，所以會同步成為試辦區。市府現在研擬6公尺以上道路店家符合標準就不開罰，確實短時間內對店家是有幫助。

但這樣的規定對在4米、5米、6米巷營業的店家是否一視同仁？另外，消防安全由誰負責？劉鴻翔說，永康及東門商圈過去主要客源國外觀光客為大宗，現在受到疫情的影響，所以市府擬定不開罰的規定，「但市府有他們自己講話的方式」，這樣的規範是針對餐飲業還是所有店家？

另外，倘若未來邊境開放，商圈湧進大量觀光人潮，市府是維持6米以上道路在規範內不開罰的作業原則，還是又要回到開罰的規定，市政規範改來改去會造成店家、商圈等困擾，反彈也會很大。

劉鴻翔說，這樣官方的說詞對店家很不保險，雖然短期內能急救商圈店家，但無法解決根本問題，希望有個常態性的解決方式，商圈仍堅持1個立場，就是盡快開放6公尺道路營運符合消防安全法規的餐廳及店家。

而大安區永康里長李明螢表示，是否將住三改成商二來拯救永康商圈，其實當地居民沒有所謂的支持或反對，大家只是想要維持現狀，現在在永康商圈的店家都很久，其實也都不是違建，只是有土地分區使用問題。

現在受到疫情影響，大家生計嚴苛，舉高記為例，店家自己也知道自己有部分是違規使用的，但希望市府可以放寬規定，只要店家不妨礙居民的生活環境及公安問題，大家都能相安無事。

永康商圈 噪音 夜市

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