經營會館被爆又蓋違建 北市政顧問允自行拆除

台北市建管處今天表示，水美溫泉會館被舉報又蓋違建，完成審查行政流程後依法查處。身兼市政顧問的業者說，因管理疏忽才重蓋做倉庫，北市府認定是違建，10月底前會自行拆除。

媒體報導，接獲民眾爆料指位於北投區的水美溫泉會館1處違建屢拆屢蓋，被舉報的違建位於會館左後方，會館老闆周水美是台北市政府市政顧問，她與台北市長柯文哲有不錯私交。

台北市建築管理工程處主任秘書洪德豪今天接受媒體電訪時表示，水美溫泉會館在2007年曾被檢舉有違建，業者自行拆除，後續查報紀錄發現有屋頂違建、圍籬等增建項目，業者皆已拆除且結案；今年9月26日又接獲民眾檢舉有違建，全案仍在審查相關行政流程，完成後將依法查處。

水美溫泉會館董事長周水美接受媒體電訪時指出，被民眾檢舉的違建坪數不大，主要是當倉庫放置旅館用品，北市府已通知要拆除，預定10月底前會自行拆除，拆除後不會影響整體建物安全。

她表示，此違建曾在2001年被拆除，但會發生重蓋違建，是因會館的管理單位疏忽，未注意相關設計圖，才發生此狀況，也感到抱歉。

對於報導提及她因為是市政顧問，所以會館違建才能屢拆屢建。對此，周水美說，這是不可能的，她擔任市政顧問橫跨3任市長，主要是希望協助當地產業與市政府溝通，不管誰擔任市長都不會發生類似狀況。