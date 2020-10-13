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向鬼請藥單？拯救永康商圈 柯文哲分不清高記問題在哪

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
高記因2、3樓為住宅區，不得作為商業使用，被建管處連續開罰後將斷水電，將於月底熄燈。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
高記因2、3樓為住宅區，不得作為商業使用，被建管處連續開罰後將斷水電，將於月底熄燈。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影

永康商圈觀光客數量斷崖式減少！繼高記、銀翼等知名老店接連因違規使用暫停歇業，北市長柯文哲本月與永康商圈、東門商圈理事長、永康商圈當地里長、地方人士進行座談會，但北市議員鍾沛君今在議會工務部門質詢時質疑，柯文哲違建及違規使用分不清，想提出解方要先搞清楚商圈問題。

鍾沛君指出，柯文哲8月時在媒體前大聲說，「違建是國恥」這種漂亮話，但高記並非違建，而是土地使用分區問題，她同意違建是國恥，但永康商圈現階段面對的問題不是違建。

鍾沛君說，永康商圈沒落問題，包含高記等知名老店使用分區問題，就以高記案例來說，此案土地產權複雜，分為1、3、5號不同分區，其中3、5號因商2混住3，有路寬8公尺規範，但現階段根本無法解決路幅問題。

北市建管處長劉美秀解釋，高記為違反建築法73條，需要辦理變更使用才能繼續營業；北市都發局表示，永康商圈範圍大，鄰近信義路部分劃為商業區，高記雖位於商業區，但吃到住宅區部分，繳交回饋金即可解決。

都發局說，當時柯文哲與商圈理事長進行座談會時，商圈理事長提到住宅區為商圈後面部分，確實就會有道路8公尺問題，但高記個案在圖管（商業區）部分是沒有問題。

鍾沛君進一步詢問，為了救永康商圈，柯文哲列出3大條，第一條，「違規使用」案會勘需知會里長、地方協助說明；第二，捷運商品館寄賣商圈伴手禮；第三，每月清一次水溝。

但顯然商圈代表不滿意柯文哲提出的上述三條，市府是否要進一步放寬住宅區6公尺道路限制拯救永康商圈，若要放寬會有多少店家受惠？另外，除了永康商圈調整住宅區路寬限制，東門商圈未來有何規畫？

都發局回應，針對住宅區中的餐廳，北市規定道路要8公尺以上路幅，但很多僅6公尺，因此現在研擬方案。目前將永康商圈一區域作為試辦區，6公尺以上道路只要符合汙水、環保、衛生、噪音、空汙等標準，商圈若有共識，就不開罰。

都發局表示，草案已初步完成，不會放寬住宅區6估尺道路限制，依然維持住三不變成商業區，但會在3個月內向柯文哲報告、確認，預計明年初就會發布相關作業原則。

北市議員鍾沛君（右）指出，北市長柯文哲想拯救永康商圈，就搞不清楚問題。圖／截自北市議會影片
北市議員鍾沛君（右）指出，北市長柯文哲想拯救永康商圈，就搞不清楚問題。圖／截自北市議會影片

永康商圈 柯文哲 違建

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