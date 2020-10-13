新北議員爭取精簡公車停靠站 從林口到台北省30分鐘

三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義接獲民眾反映，與台北市公運處的溝通及台北市議員陳炳甫的協調下，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位，解決民眾通勤時間長、在交流道塞車的困擾。

林口地區因地勢關係，加上機場捷運票價高，對外交通多選擇自行開車或是仰賴公車通勤，但有林口民眾反映，業者都會將桃園龜山區與長庚醫院規劃在公車路線內，常常跟著車繞到長庚醫院後，才能經由中山高速公路到達台北市區轉乘，通勤時間都要花1個小時半以上。

陳明義表示，為了爭取民眾更便利搭乘公車，他與公運處溝通、並與陳炳甫一同協調，雖公運處針對台北車站總量及公車專用道等限制，最終取得共識，並請業者參考運量，將原先的40幾個停靠站，精簡成最多民眾搭乘的10個站位，解決民眾通勤時煩惱停靠站點多外，還有交流道常常塞到水洩不通的困擾。