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新北議員爭取精簡公車停靠站 從林口到台北省30分鐘

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義與台北市公運處溝通，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位。圖／陳明義服務處提供
三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義與台北市公運處溝通，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位。圖／陳明義服務處提供

三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義接獲民眾反映，與台北市公運處的溝通及台北市議員陳炳甫的協調下，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位，解決民眾通勤時間長、在交流道塞車的困擾。

林口地區因地勢關係，加上機場捷運票價高，對外交通多選擇自行開車或是仰賴公車通勤，但有林口民眾反映，業者都會將桃園龜山區與長庚醫院規劃在公車路線內，常常跟著車繞到長庚醫院後，才能經由中山高速公路到達台北市區轉乘，通勤時間都要花1個小時半以上。

陳明義表示，為了爭取民眾更便利搭乘公車，他與公運處溝通、並與陳炳甫一同協調，雖公運處針對台北車站總量及公車專用道等限制，最終取得共識，並請業者參考運量，將原先的40幾個停靠站，精簡成最多民眾搭乘的10個站位，解決民眾通勤時煩惱停靠站點多外，還有交流道常常塞到水洩不通的困擾。

陳明義表示，感謝三重客運願意配合，以企業回饋的暖心提供早上尖峰時間四班跳蛙公車的服務，讓林口在地的市民可以搭乘快速又方便而且不用再經過龜山、長庚醫院就可以直接行經高速公路抵達台北市區，他也提醒有搭乘需求的民眾可以多加利用網路購票，先搭先贏、搭好搭滿，未來會持續努力幫大家爭取將這二條跳蛙路線納入正式一般常態性跳蛙公車的行列。

三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義與台北市公運處溝通，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位。圖／陳明義服務處提供
三重客運966公車及967公車行駛範圍廣、停靠站甚至多達4至50幾站，新北市議員陳明義與台北市公運處溝通，與業者取得共識把停靠站精簡為民眾常搭乘的10個站位。圖／陳明義服務處提供

林口 公車

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