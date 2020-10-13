台灣欒樹火紅蒴果襯黃花 燈籠高高掛新北拂秋意

天氣秋涼又下小雨，新北市中和區莒光路、大漢溪河濱公園等地，呈現台灣欒樹燈籠高高掛的特有風情；微風吹過，催落一地「台灣金雨樹」的黃花與紅色蒴果，增添幾許詩意。

新北中和區自強國小與自強國中前的行道樹台灣欒樹，近日點綴著黃花、紅色蒴果等美麗景色，引起接送孩子的家長與過往駕駛驚艷，由於今天下起小雨，打落不少紅黃殘顏。

新北市政府表示，台灣欒樹是無患子科落葉喬木，高約10至25公尺，為台灣特有種植物，耐旱性強，大約秋季10月開花。

新北市綠美化環境景觀處表示，台灣欒樹花冠黃色，高高簇擁樹上，鮮麗豔黃，因黃色小花在樹冠上搖曳生姿，每當微風輕拂、鮮黃色花瓣飄落時，有如黃金雨般浪漫迷人，也有人稱台灣欒樹為「台灣金雨樹」。

當整棵欒樹由翠綠、黃花變為淡紫轉紅褐色蒴果，最後會呈現土色，因此，也有人稱台灣欒樹為「四色樹」。因欒樹蒴果呈紅色氣囊狀，也被稱為「燈籠樹」，彷彿一串串紅色燈籠，也像多層次的彩色燈泡高掛樹梢。

台灣欒樹樹姿優美，色彩多變化，在台灣各處常見用來作為行道樹與園景樹，秋天花季時尤為顯眼。新北市板橋區萬坪公園、市立土城醫院前、土城區中正路67巷欒樹隧道，火紅蒴果襯托鮮黃的花朵，展現秋天風采。

高灘地工程管理處表示，土城區大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道，及大漢溪左岸樹林區柑園露營區沿線，金黃花海也相當繽紛，體驗秋季限定粉紅美景正當時。