台南自駕車發展腳步慢 民代要求加速開發運用

台南市議員呂維胤今天質詢指出，台南自駕車發展腳步緩慢，運用範圍不夠廣泛，要求市府應加速發展自駕車技術，如在成大周遭路段測試並提供民眾通勤使用，讓台南成為高科技古城。

交通局長王銘德表示，任何一項創新科技要進入市民生活，都須經不斷的嚴謹測試，交通局會遵循中央的政策，後續會積極建置路測實驗或營運需求等設備，在未來開放載客測試，加速推動自駕車。

呂維胤說，環保意識抬頭，世界各國都加速發展自駕車，像美國為了特定客戶，推出無人駕駛計程車服務，無人駕駛貨車更在疫情期間運送物資，達到防疫安全距離的目的；新加坡則擁有了全球第1台全尺寸自駕車電動大客車，今年將會進行公路實測。

他表示，台灣的自駕車發展腳步雖較慢，但台北、新北和桃園市都推出自駕巴士，台北的更已正式上路並開放民眾試乘；彰化縣則將自駕車的概念放到觀光用途上，串聯彰濱四大觀光工廠，提供旅客交通運載服務。

呂維胤建議，自駕車的運用範圍廣泛，建議市府可在成大周遭路寬充足的區域，推動自駕車，提供通勤族使用，舒緩交通繁雜狀況；也可串聯觀光景點，將觀光巴士改為自駕車，不僅可降低成本，在營運上也能更加靈活。