五股垃圾山現況曝光 違建全拆中央軸帶道路月底完工

新北「城市之瘤」五股垃圾山沉痾多年，市長侯友宜上任後推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓違規廠房及綠美化環境，9月底已拆光區域內364家違建，中興路以北綠美化已於8月完成，中興路以南中央軸帶第一期道路及2千坪公園也已完工，第三期道路則將於月底完成。

五股垃圾山長期受洪水平原管制規定，導致發展停滯，土地遭任意丟棄廢物，加上違章廠家林立，成為當地衛生與治安死角。新北市府去年九月推動試辦計畫，於公有地留設開放空間及環境綠美化，並輔導業者就地合法化。

城鄉局指出，針對計畫範圍內違建，共分為四階段處理原則，5月15日完成前三階段，優先拆除占用國有地及公安疑慮的204家違建，並於9月底時拆光160家未申請及未通過興辦事業計畫的廠家，目前區域內剩餘220間廠家，皆已完成用地變更編定申請，年底前須完成臨時建築許可申請，改建鐵皮屋。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，為維持整體美觀，各建築立面應採正立面設計，並加強綠化、線條分割、開窗，屋頂以平屋頂為原則，若斜屋頂應增加變化，並建議搭配綠能設施；構造以鋼構或混凝土為主，若採輕鋼構，應考量材質厚度，具隔熱隔音效果；建築立面及屋頂色彩則以白、淺灰或深灰色系為主，輔助色系含企業標誌色彩，以不超過表面積10%為原則。

此外，新北市去年11月起優先整頓「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內違規工廠、棄置物，並進行綠美化，中興路以北約2.75公頃土地共分為五大區域改善，8月已全數完成。