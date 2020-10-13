安養大火燒出幽靈機構 北市衛生局通過增訂吹哨者條款

文化部公共藝術網站近來公告了台北市廣慈博愛園區社會住宅的公共藝術設置計畫徵選，其中令人眼睛一亮的是高達一億兩千八百萬的總經費。這不僅是台灣公共藝術史上屈指可數的天價（同類型計畫僅次於林口世大運選手村社會住宅的公共藝術金額），更值得關注的是，公共藝術設置地點並非一般公共建築，而是具現特定居住文化的大型社會住宅。即使放諸國際，因政策與制度設計的差異，也極少見此等規模的公共藝術預算落於社會住宅環境。

2020-10-13 09:53