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安養大火燒出幽靈機構 北市衛生局通過增訂吹哨者條款

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市上月發生內湖區一家未立案安養中心大火，燒出幽靈機構問題。本報資料照片
北市上月發生內湖區一家未立案安養中心大火，燒出幽靈機構問題。本報資料照片

北市內湖安養院大火，燒出幽靈機構公安問題。台北市衛生局通過修訂「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，將「長照服務」比照食品衛生、菸害給予檢舉獎勵，這個增訂的「吹哨者條款」，從即日起，民眾若檢舉黑心安養機構，將有百分之五的檢舉獎金，以遏阻不良黑心業者，避免劣幣逐良幣現象。

由台北市議員李明賢提案，並獲36席跨黨派議員連署，建請北市府儘速查緝北市內未立案安養中心，並擬定「吹哨者條款」鼓勵市民檢舉，衛生局已採納提案，修訂「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，「長照服務」將比照食品衛生、菸害給予檢舉獎勵。

李明賢表示，杜絕黑牌未立案老人安養機構，還必須從制度面著手。衛生局增訂「吹哨者條款」提供檢舉者獎勵，並從10月12日開始生效。根據「北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，即日起，新增長照服務納入檢舉獎勵，經裁定確定後，按罰鍰實收百分之五發給檢舉獎金；換言之，目前長照機構不符規定者，罰款6-30萬元，吹哨者可分得百分五的獎金。

李明賢表示，訂定吹哨者條款只是第一步，透過鼓勵民眾檢舉、建立稽查制度並加重罰則，但如何鼓勵合法業者呢？畢竟，民眾仍有安養需求，政府不能本末倒置。

李銘賢說，根據北市府統計，2017年長照新法上路後，北市住宿型長照機構，至今僅一家東明社宅內(愛愛院)成立運作，另8家籌設中，關鍵仍在於長照新法規範必須設置法人、資本額1000萬元以上，相對門檻高；另在舊長照法上路前，尚有99家住宿型長照機構，20家護理之家，供需失衡情況下，也凸顯長照仍有許多待改善之處。

衛生局 長照 北市

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