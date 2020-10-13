地下室設共享廚房引疑慮 北市暫緩發裝修合格證

共享廚房擬進駐台北市一處大樓，北市議員今天前往會勘時受訪說，有業者要在大樓地下室設31個廚房、132個明火爐具，只供外送，因相關法規不明確，若發生意外恐有公安疑慮。

對此，北市府建築管理工程處副處長虞積學在會勘現場受訪時說，此建物民國79年已變更為餐廳，業者今年8月申請室內裝修許可證用途為餐廳，目前施工中未竣工，因相關單位仍要認定行業別，會先暫緩發放室內裝修合格證明，業者目前不能再施工。

民進黨台北市議員簡舒培昨天在議會質詢提到，有業者要在北市信義路4段一處大樓地下室設新興產業「共享廚房」，也就是由一名業者承租一處地點，隔多個廚房出租經營，再和外送業者合作送餐，恐有公安疑慮。

簡舒培今天與國民黨市議員羅智強前往大樓會勘。簡舒培接受聯訪時說，有外商要在此大樓地下室設「共享廚房」，擬規劃31個廚房、共132個爐火，只供外送。

她表示，因「共享廚房」屬新興產業，相關規定不明確，支持外商來台北投資，但相關規定不清楚，除讓投資業者可能違法外，更影響住戶安危及周邊交通等狀況。

羅智強說，「共享廚房」屬新興產業，相關法規及行業別還未清楚認定，希望中央和地方可提配套措施，這是北市第一起案例，若沒配套，可能造成住戶和業者間困擾。

商業處商業管理科長牟季嫻現場受訪時表示，從業者提供室內裝修圖，發現廚房和爐具的數量與現場座位區比例皆不同，這部分有疑義，後續會把相關狀況提供給中央，釐清類似新興產業所屬的營業項目。

大樓主委受訪時說，所有住戶反對類似行業在地下室經營，除132個爐具使用明火恐影響住戶安危外，業者擬設中央廚房方式，可能造成廚餘、油煙過多等狀況。另1名住戶提到，業者原告知要設餐廳，卻變為「共享廚房」，因是外商投資，若發生公安意外要找誰負責。