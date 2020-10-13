康軒吹哨者風波 新北擬訂自治條例保護揭弊者

康軒文教集團因揪吹哨者導致女員工疑遭職場霸凌風波，凸顯勞工是勞資爭議弱勢角色，新北市政府表示，在議員要求下著手研擬相關自治條例，以保護揭弊者工作權及個資安全。

康軒文教集團董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，被新北市政府開罰新台幣100萬元，後續衍生出康軒內部懷疑一名女員工告密，電梯口出現指名道姓霸凌字條，導致女員工不堪壓力而離職的吹哨者風波。

康軒文教集團昨天派員到新北市勞工局參與勞資調解會議，歷經兩小時協商後和女員工達成和解，女員工會後語帶哽咽表示勞工在勞資爭議中弱勢，希望政府能完善勞工法規。新北市議員張志豪要求市府應速制訂「新北市職場反霸凌草案」和「吹哨者保護草案」。

張志豪表示，新北市是400萬人口的工商大城，康軒案恐怕只是冰山一角，市長侯友宜應做「先行者」，化被動為主動，因中央修法曠日費時，高度期待市府1個月內完成制訂新北市職場反霸凌草案和吹哨者保護草案，完善保障勞工權益。

勞工局長陳瑞嘉則表示，「職場反霸凌草案」涉及中央權責，地方能否訂定相關法規，仍待研究。

法制局長吳宗憲今天表示，行政院雖擬吹哨者保護草案並送立法院審議，但遲遲未通過立法，因此，新北市擬依政院版吹哨者保護草案及證人保護法內容，研議訂立保障產業揭弊者的相關自治條例，若議會審議通過，新北將率先保護產業內揭弊者個資安全及工作權等權益。