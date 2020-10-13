北市擬花2.1億改建新生公園 議員批「錦上添花」

北市新生公園網球場辦公室及風雨網球場將改建，北市體育局擬斥資2.1億元，打造地下1層、地上3層複合式場館，並將火藥靶場納入規畫，另有網球、羽球等空間。北市議員批評，現有場館已有網球、羽球場，若無法做出區隔，比如提供身障者或老人使用，若沒做出特色，就會是錦上添花。

體育局今赴北市議會教育委員會進行專案報告，針對新生公園改建案，局長李再立表示，總工程經費約2億1556萬元，興建地下1層、地上3層空間，B1規畫25公尺火藥槍靶場，1樓體適能中心、網球場更新鋪面、2樓室內羽球場、3樓多功能教室，其中針對火藥槍靶場，共有10個靶道，全案預計明年4月啟動專案管理，112年7月拆除並進行改建工程，114年3月完工。

秦慧珠表示，從現在開始到完工花5年5個月實在太久，且靶場是新規畫，但網球、羽球場、多功能教室等，現有場館也都有。秦認為，好不容易有的場館空間，應跟現有場館有區隔，否則就是錦上添花。

秦慧珠建議，可將此場館作為身障者運動場所，或是壯齡運動基地，否則花2億多蓋一個羽球場、網球場、多功能教室，到處都找得到，新設場館應該要有「補強」的概念，定位要清楚，不該跟舊資源重疊，未來還要委外經營，批「（體育局）當房東收房租沒有意義」。

李再立表示，網球場、羽球場都是通用設計，身障朋友可使用，一般人也可使用，一定會確保身障者輪椅可使用，也會考慮納入特殊性稀有運動，再看哪些運動適合放進來。

陳重文也認為，明年才要進行專案管理（PCM），建議體育局應打造成運動中心2.0，把老人健康運動加入，或讓輪椅使用者打羽球、網球，才有特色；耿葳也質疑，新生公園改建複合式運動場館的定位在哪？是否將進行國際賽事？

體育局運動產業科長吳偉銘坦言，無法正式比賽，若要符合國際賽標準，場館內至少要有2個相同場地，一個做資格賽場、一個做決賽場，但旁邊緊鄰北美館，有建蔽率限制，無法再擴增，但可作為練習跟預賽用，離林口公西國家靶場也近。