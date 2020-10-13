同框會勘火藥味濃？ 簡舒培羅智強同聲：不會有火藥啊

台北市有外商將在社區進駐共享廚房，引發住戶恐慌。台北市議員簡舒培、羅智強分別接獲陳情，今天幾乎同時現場會勘，由於分屬國、民不同黨派，也都屬大砲型議員，私下較勁意味濃。但當兩人被問是否有點火藥味？兩人更有默契地異口同聲「不會有火藥啊！」市民安全跨越黨派，真正火藥不在藍綠。

簡舒培昨天於議會工務部門質詢共享廚房議題後，北市府允諾陪同議員今天就到現場會勘，簡舒培採訪通知原定上午十點半現場會勘，國民黨議員羅智強則也隨即發出採通，上午10點20分提早10分鐘也前往會勘，但簡舒培今天上午則臨時提前至上午10點，較勁味十足。

儘管表面簡羅兩人都說，公安議題不分藍綠，不過羅智強發言時不斷強調，他是上周就幫住戶召開協調會；簡舒培也強調，這是她昨天工務部門質詢後，市府今天就來現場會勘，但當媒體問兩人是否有點火藥味？兩人異口同聲否認。

簡舒培說，「正因下面有火藥，所以也要有一點.......」簡直言，這一棟大廈住戶，有一部分支持羅智強、有一部分支持簡舒培，也有其他住戶支持其他11位議員，就是大家一起來關心住戶公安問題，只是時間很巧，就是一起來關心。

羅智強則說，真正的火藥不是在藍綠之間，而是在地底下，他們是來滅火，他與簡舒培分別接到不同住戶陳情，他是在上周於北市府召開協調會，但這件事情不分黨派，中央與地方也不要看責任區分，應該大家一起解決民眾的問題，所有東西都是其次。

另外，當羅智強強調共享廚房這個新型態業別中央法規不明，應儘快針對共享經濟等新型態產業做出配套；簡舒培則是兩度提到，在她昨天質詢之後，民進黨立委林楚茵已主動向她要資料，明天也將在立法院財政經濟聯席委員會，就產業別要求經濟部認定。