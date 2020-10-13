北市社子島環教活動 即日起開放報名

台北市工務局水利工程處表示，10月起推出「坔坔社子島」半日遊和「在坔保濕地」全日遊兩項免費環教活動，邀請民眾走讀社子島，認識濕地生態，即日起開放報名。

水利處表示，社子島周邊濕地經市府多年規劃與經營，除防洪排水功能，也成為野生動物重要棲息地，更提供休閒遊憩及環境教育場域。

水利處表示，為推廣社子島濕地環境教育，10月起推出「坔坔社子島」半日輕鬆行和「在坔保濕地」全日盡情遊兩項活動，總計5場次，邀民眾走讀社子島、認識濕地生物，並探索水利工程與濕地生態的關聯。

水利處表示，今年以「濕地的功能」為主題規劃活動，「坔坔社子島」半日行是結合水文走讀與生態觀察的輕鬆行；「在坔保濕地」全日行是結合水利設施走讀、生態觀察與體驗活動的賺翻行。

水利處指出，活動將透過各種寓教於樂行程，帶領民眾體驗被灘地上螃蟹大軍包圍、看看哪隻彈塗魚的彈跳翻滾最上相、變身濕地守衛狙擊手清除影響濕地生態的敵軍，還有考驗手巧的有趣立體摺摺書。

水利處表示，社子島環教活動免費，並免費提供接駁，讓民眾出門輕輕鬆鬆、回家收穫滿滿。活動即日起接受一般民眾及單位團體報名申請，每場次20人額滿為止。