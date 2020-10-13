新北百歲嬤過重陽節 侯友宜贈禮金、金戒指代金各1萬

重陽節即將到來，新北市長侯友宜今上午前往探望102歲的張珠阿嬤，並致贈百歲人瑞重陽禮金1萬元、金戒指代金1萬元，新北社會局指出，今年重陽禮金預計10月17日開放領取，新北年底預計超過800多名百歲人瑞可獲得禮金。

張珠阿嬤早年住在木柵貓空，自幼貧困、早年喪偶，她母兼父職一肩挑起撫養9名子女的重擔，她一天要幫大戶人家洗50人份的衣服，又要忙著採茶以貼補家計，由於飽受不識字之苦，發誓就算借貸也要讓孩子完成學業。

張珠阿嬤的5名女兒、4名兒子都已成家立業，還有57名孫子及曾孫輩，大女兒也已80多歲，張珠阿嬤目前與小兒子張進順及兒媳婦和孫女同住，侯友宜今前往探視，全家幾乎趕來與張珠阿嬤一起慶祝重陽佳節。

侯友宜撫摸著阿嬤的手，直說「幼綿綿」，阿嬤笑說現在不用做家事了，侯友宜說，張珠阿嬤就像他家裡的媽媽一樣，在鄉下平易近人，那也是辛苦的一代，記得回家最重要的是陪媽媽，家裡有長輩的就是永遠的寶、永遠的福氣。

新北社會局說，重陽禮金發放對象為2020年10月底年滿65歲以上，且設籍滿6個月、至重陽節前1個月仍持續設籍者，今年符合領取有61萬2317人，今年底超過百歲人瑞有868人、99歲也有402人。