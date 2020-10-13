新北表揚特優里長 最資深里長已服務38年、最年長81歲

新北市民政局今日於新莊典華會館舉辦年度表揚大會，頒發獎牌予122位特優里長及51位績優民政人員，其中最高齡者為81歲雙溪區新基里長李添貴，最年輕的里長是已經連任2屆的三峽區安溪里長王曼甄。

民政局長柯慶忠表示，里長及民政人員長期為地方付出，除了肯定他們的辛勞，更期許繼續與市府打拚。

本次受表揚的特優里長中，最高齡者為81歲雙溪區新基里長李添貴，年事已高但熱忱不減，李添貴說，35歲時，當時的里長因故過世，他補選當上里長3年，之後就沒有再選，日前抱持還想為民服務的心態出來選里長，現在除了爭取重新鋪路保護里民安全，他也重視維護里內環境，帶著里民辦理生態研習課程，強化在地認同。

李添貴今受獎時站在侯友宜旁邊，兩人外表年齡看起來差不多，現場得知他已81歲，都非常驚訝，李添貴透漏保養技巧，自己平日生活規律，除了飲食清淡也有維持運動的習慣，加上雙溪空氣好沒什麼污染。

受獎最年輕的里長是已經連任2屆的三峽區安溪里長王曼甄，今年31歲的她充滿幹勁，不僅積極成立安溪守望相助隊守護里民安全，近來更是全心投入登革熱防治，努力阻絕疫情，沒有一天停下腳步。王曼甄表示，最有印象的服務內容是幫忙獨居老人送餐、緊急醫療等服務，也曾碰過身上長滿疥瘡的長輩需要協助。

最資深的是石門區乾華里長曾清松，連任10連霸服務年資長達38年，擁有豐富基層服務經驗的他，服務熱線全年無休，只要里民有需要，24小時走動式服務，親力親為的認真態度備受里民讚許。

此外，泰山區貴子里長戴聯樹則是致力經營綠美化景點，公園內設置的熊貓及機器人裝置藝術，都是他用回收廢棄物一手打造；樹林區中山里長簡炎輝為了讓山佳地區更具特色及探索價值，積極爭取經費改造地方，陸續完成3D彩繪街及Q版玩偶等設置，現已成為樹林地區熱門打卡景點。