與蘇揆視察互動佳 侯友宜：共同目標盼新北更好

新北市長侯友宜今天表示，他昨天陪同行政院長蘇貞昌到新莊視察國家電影及視聽文化中心工地時，兩人互動良好，因為大家有共同的目標跟理想，希望把新北市做得更好。

侯友宜今天到蘆洲進行重陽節關懷百歲人瑞活動時接受媒體聯訪，媒體詢及侯友宜陪同蘇貞昌視察國影中心工地時互動情形似乎很好。侯友宜表示，兩人溝通無礙，因為大家有共同的目標跟理想，希望把新北市做得更好。

他表示，他和蘇貞昌同事過，蘇貞昌曾任台北縣長，對新北市非常了解。只要地方跟中央一起合作，不分彼此建設新北市，讓新北市充滿光榮感並跟國際接軌，新北的建設可以帶動北台灣發展。

侯友宜也談及下午要到交通部討論軌道建設的行程，他表示，新北市只有一個最重要的想法，因為汐止仍交通擁塞，希望有一個快速便捷的捷運及多廊道的路廊能夠跟新北、台北、基隆來做介接。

他表示，站在新北市的立場，「我最期待的就是在汐民線的汐東段，汐止到東湖的這一段快速地動工」，汐東段跟基隆輕軌或捷運會密切結合在一起，新北市一定負起最大的責任，讓整個基隆、汐止、台北的路廊能夠串接起來。

他也對收回捷運環狀線營運一事表示，「環狀線既然在新北，不管虧、盈，我們都要負起責任，新北市只有負起責任，才對得起當初我們興建環狀線的目的」，希望能和台北市長柯文哲一起在整個經營，大家好好地聊聊、談一談。