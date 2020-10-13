新北市打造智能衛生所 2030年29區全面建置

新北市今年於新莊打造全新北第二間智能衛生所，目標是在2030年於29區全面建置，替民眾做好全方位的醫療管理。另外為了配合疫情，新莊衛生所還增加全國首創的「疫苗智慧服務管理」，將流感疫苗注射納入管理，鍵接民眾的疫苗批號與接種紀錄，預計2年內即可在新北市各區設置完成。

新北市去年在樹林打造試辦智能衛生所，獲得全球智慧城市聯盟第一屆「GO SMART Award 2020」首獎，廣受好評，今年再度於新莊設置第二間智能衛生所。

侯友宜指出，新北市此次以「智慧健康照護」、「智慧服務管理」及「長者多元運動場域」三大主軸將智慧科技導入新莊衛生所，未來四年會將10區衛生所都改建成「智能衛生所」，預計2030年在29區完成全面改造。

智能衛生所設備能夠將民眾的AIOT運動生理數據、檢驗紀錄、醫療影像、銀髮體適能、運動監測等大數據一次整合至雲端，將資訊連結至衛生所門診系統。

未來只要醫師打開系統，便能藉由新北衛生局整理出的大數據，了解民眾的健康紀錄，藉此分析病患身體狀況、運動情形，使看診更順利，判斷病情更準確。

衛生局長陳潤秋說，今年由於新冠肺炎疫情的關係，民眾搶打流感疫苗，他們也特別打造全國首創的「疫苗智慧服務管理系統」，將來民眾施打疫苗都會被完整記錄下來，包括疫苗種類、疫苗品牌、疫苗批號、接種對象資料、施打時間點。