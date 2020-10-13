北北基軌道有共識 林右昌：基捷升級30年跨最關鍵一步

交通部長林佳龍今天下午五點邀集北北基首長柯文哲、侯友宜及林右昌，針對北北基軌道路網進行政策溝通。據指出，三縣市對相關爭議已有共識，林右昌今天上午被問到是不是有共識？他說「看我臉上的笑容就知道了」，會後會向外界說明，他表示「基隆捷運升級，這是基隆跨出30年來最關鍵的一步」。

林右昌今天上午在市務會議後記者會時說，「基隆捷運升級」，這是基隆跨出30年來最關鍵的一步，他非常的高興，大家終於從一個國土規畫及大台北首都圈的整體發展的高度，來思考和規畫基隆的捷運，並且定位為城市首都圈的重要軌道路網，這是非常大的進步，也是高格局的思考。

林右昌表示，這不只是交通，更重要是把大台北首都圈產業廊帶延伸到基隆市和基隆港，他要特別感謝行政院長蘇貞昌，他指示軌道的建設是百年大計，一定要最好的方案。其次是交通部長林佳龍，勇於承擔，出面主動協調北北基三個城市。

林右昌說，他還要感謝台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，他們都認同之前一直在提的「基隆好、新北好，台北市會更好」、「台北好，基隆跟新北也一定好」的概念，大家拋開行政的邊界，一起通力合作，促進大台北首都圈的發展，這是一件很值得雀躍的事情。