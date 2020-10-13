快訊

死刑制裁性侵？孟加拉悲憤「集團強暴犯罪」的抗爭與落差

羅智強斷言：中天關定了 民進黨下一步就是關TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／共享廚房上百爐火住戶恐慌 北市先不核發竣工許可

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員接獲陳情，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。記者林麗玉／攝影
北市議員接獲陳情，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。記者林麗玉／攝影

共享經濟夯，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。台北市議員簡舒培羅智強今天與市府相關局處會勘，經過現場實質認定，建管處表示，會先由目的事業主管機關釐清為餐廳或中央廚房？法律適用釐清前，儘管業者拿到室內裝修許可，但不會核發竣工許可，也建議業者考慮先暫緩。

簡舒培、羅智強分別接獲大安區信義路一處社區住戶陳情，指大樓地下一樓，外商業者正裝潢經營共享廚房，管委會主委表示，當住戶得知將經營共享廚房後，住戶全數反對，因等同是在社區放未爆彈。

主委說，當社區地下室有大量瓦斯管線、有電器等設備，居民可以安心在上面睡覺？還有130多個爐火油煙往上排，住戶開窗也恐因油煙致癌；中央廚房也可能產出大量清潔劑、廚餘；還有外送機車停放小巷道，都會影響居民生活，目前業者的實質經營應該就是個中央廚房，應該設在工業區。

社區發言人紀小姐也說，據了解，這家外商公司的資本額為2.2億元，但住戶要問，2.2億元若發生意外爆炸，業者能賠償什麼？居民的生活能獲得保障嗎？不可以為了賺錢，就讓住戶承擔生命危險，尤其周邊有信義線通過，包括交通、公安、環保等都有相當多問題。

議員與市府相關單位進入施工現場會勘後，羅智強說，目前施工現場就是區分為一塊、一塊作業區，共有100多個爐火在裡面，令人看了就很害怕。可想對居民的威脅性有多大，所以他呼籲，中央也應該意識到這個新型態業別，應該有新的做法，市府也應有行政督導權利，協助解決住戶的疑慮。

台北市建管處副處長虞積學說，這處地下一樓的空間，於1990年時已變更為餐廳使用，今年8月有業者申請餐廳的室內裝修許可，目前正施工中，但尚未竣工。虞表示，目前中央地方的法規，都沒有針對餐廳廚房、座位區比例有相關規範，所以今天是要來實質認定，業者的經營型態是屬餐廳？營業性廚房？還是中央廚房？

虞積學說，目前建管處的態度，是希望目的事業主管機關先確認是否為中央廚房？法律適用釐清之前，儘管業者先拿到室內裝修許可，但不會先核發竣工許可；對於有適用疑義，也會建議業者考慮緩先暫緩。

商業處科長牟季嫻表示，這處餐廳的廚房數量、爐火及座位區比例，若以餐廳認定的確是有疑義，所以還是要實質態樣認定。至於共享廚房這個新型態行業該屬什麼樣的業別，目前正與中央討論中。

北市議員接獲陳情，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。記者林麗玉／攝影
北市議員接獲陳情，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。記者林麗玉／攝影

羅智強 北市 簡舒培

延伸閱讀

羅智強斷言：中天關定了 民進黨下一步就是關TVBS

關定了？羅智強爆蘇貞昌掌握中天死活 政院：從未介入

影／羅智強、簡舒培會勘建物地下室共享廚房疑義案

國民黨指監察院造假政治獻金資料 要求陳菊道歉

相關新聞

北市擬花2.1億改建新生公園 議員批「錦上添花」

北市新生公園網球場辦公室及風雨網球場將改建，北市體育局擬斥資2.1億元，打造地下1層、地上3層複合式場館，並將火藥靶場納...

同框會勘火藥味濃？ 簡舒培羅智強同聲：不會有火藥啊

台北市有外商將在社區進駐共享廚房，引發住戶恐慌。台北市議員簡舒培、羅智強分別接獲陳情，今天幾乎同時現場會勘，由於分屬國、...

交通部與北北基討論捷運 侯友宜：期待汐東段快速動工

交通部長林佳龍今將邀台北、新北和基隆市長，溝通高鐵及捷運多條路線競合方案，新北市長侯友宜指出，以新北市長角色，汐止民生線...

廣慈社宅撥破億預算 公共藝術成社宅創新關鍵

文化部公共藝術網站近來公告了台北市廣慈博愛園區社會住宅的公共藝術設置計畫徵選，其中令人眼睛一亮的是高達一億兩千八百萬的總經費。這不僅是台灣公共藝術史上屈指可數的天價（同類型計畫僅次於林口世大運選手村社會住宅的公共藝術金額），更值得關注的是，公共藝術設置地點並非一般公共建築，而是具現特定居住文化的大型社會住宅。即使放諸國際，因政策與制度設計的差異，也極少見此等規模的公共藝術預算落於社會住宅環境。

新北百歲嬤過重陽節 侯友宜贈禮金、金戒指代金各1萬

重陽節即將到來，新北市長侯友宜今上午前往探望102歲的張珠阿嬤，並致贈百歲人瑞重陽禮金1萬元、金戒指代金1萬元，新北社會...

新北表揚特優里長 最資深里長已服務38年、最年長81歲

新北市民政局今日於新莊典華會館舉辦年度表揚大會，頒發獎牌予122位特優里長及51位績優民政人員，其中最高齡者為81歲雙溪...

新北市打造智能衛生所 2030年29區全面建置

新北市今年於新莊打造全新北第二間智能衛生所，目標是在2030年於29區全面建置，替民眾做好全方位的醫療管理。另外為了配合...

北北基軌道有共識 林右昌：基捷升級30年跨最關鍵一步

交通部長林佳龍今天下午五點邀集北北基首長柯文哲、侯友宜及林右昌，針對北北基軌道路網進行政策溝通。據指出，三縣市對相關爭議...

影／共享廚房上百爐火住戶恐慌 北市先不核發竣工許可

共享經濟夯，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。台北...

康軒道歉與吹哨者和解 新北：已在研議吹哨者保護草案

康軒文教集團「吹哨者」事件引發各界關注，新北市勞工局昨日下午指派調解人召開調解會議，歷經兩小時協商，女員工也與康軒集團代...

新北10條淺山路線 走路就能到

新北結合群山圍繞特色，盤點土城、樹林、三峽、鶯歌等10條淺山路線，昨天推出「微笑山線10條散策路線」手冊，並邀生態旅遊作...

31廚房塞大樓地下室 議員憂公安

共享經濟夯，除了共享汽機車外，北市最近出現「共享外送廚房」，北市議員簡舒培指出，有餐飲顧問業在信義區承租一大樓經營共享外...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。