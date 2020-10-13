影／共享廚房上百爐火住戶恐慌 北市先不核發竣工許可

共享經濟夯，有業者打算在台北市經營「共享外送廚房」，由於大樓地下一樓將設置31個廚房、130多個爐火，引發住戶恐慌。台北市議員簡舒培、羅智強今天與市府相關局處會勘，經過現場實質認定，建管處表示，會先由目的事業主管機關釐清為餐廳或中央廚房？法律適用釐清前，儘管業者拿到室內裝修許可，但不會核發竣工許可，也建議業者考慮先暫緩。

簡舒培、羅智強分別接獲大安區信義路一處社區住戶陳情，指大樓地下一樓，外商業者正裝潢經營共享廚房，管委會主委表示，當住戶得知將經營共享廚房後，住戶全數反對，因等同是在社區放未爆彈。

主委說，當社區地下室有大量瓦斯管線、有電器等設備，居民可以安心在上面睡覺？還有130多個爐火油煙往上排，住戶開窗也恐因油煙致癌；中央廚房也可能產出大量清潔劑、廚餘；還有外送機車停放小巷道，都會影響居民生活，目前業者的實質經營應該就是個中央廚房，應該設在工業區。

社區發言人紀小姐也說，據了解，這家外商公司的資本額為2.2億元，但住戶要問，2.2億元若發生意外爆炸，業者能賠償什麼？居民的生活能獲得保障嗎？不可以為了賺錢，就讓住戶承擔生命危險，尤其周邊有信義線通過，包括交通、公安、環保等都有相當多問題。

議員與市府相關單位進入施工現場會勘後，羅智強說，目前施工現場就是區分為一塊、一塊作業區，共有100多個爐火在裡面，令人看了就很害怕。可想對居民的威脅性有多大，所以他呼籲，中央也應該意識到這個新型態業別，應該有新的做法，市府也應有行政督導權利，協助解決住戶的疑慮。

台北市建管處副處長虞積學說，這處地下一樓的空間，於1990年時已變更為餐廳使用，今年8月有業者申請餐廳的室內裝修許可，目前正施工中，但尚未竣工。虞表示，目前中央地方的法規，都沒有針對餐廳廚房、座位區比例有相關規範，所以今天是要來實質認定，業者的經營型態是屬餐廳？營業性廚房？還是中央廚房？

虞積學說，目前建管處的態度，是希望目的事業主管機關先確認是否為中央廚房？法律適用釐清之前，儘管業者先拿到室內裝修許可，但不會先核發竣工許可；對於有適用疑義，也會建議業者考慮緩先暫緩。