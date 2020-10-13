交通部與北北基討論捷運 侯友宜：期待汐東段快速動工

交通部長林佳龍今將邀台北、新北和基隆市長，溝通高鐵及捷運多條路線競合方案，新北市長侯友宜指出，以新北市長角色，汐止民生線已經有18年還沒有動工，他最期待汐東段（汐止到東湖）快速動工。

侯友宜表示，汐止人長期面對交通壅塞，因次希望有快速便捷的捷運，以及多廊道的路廊能夠跟新北、台北、基隆介接，今天協調過程中，他依定期待汐東段捷運快速通車，且未來跟基隆不論是輕軌或是捷運，一定是密切結合在一起。

侯友宜說，他也想到基隆人要有方便捷運快速到台北、新北，新北在這路廊扮演基隆好、新北好、台北好的最重要角色，尤其整個路廊大部分都在新北市，所以新北市會負起整個責任，讓北台灣可以發展。

侯友宜也說，今天協調會結果還不知道，但他已講過新北會負起最大責任，讓整個基隆、汐止、台北路廊可以串連起來。

至於環狀線，侯友宜指出，台北市長柯文哲跟他想法蠻接近，他感謝這段時間台北捷運公司不斷再精進，環狀線在新北興建、營運，不論虧、盈新北都要負起責任，新北只有負起責任，才對得起當時興建環狀線的目的。