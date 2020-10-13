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康軒道歉與吹哨者和解 新北：已在研議吹哨者保護草案
康軒文教集團「吹哨者」事件引發各界關注，新北市勞工局昨日下午指派調解人召開調解會議，歷經兩小時協商，女員工也與康軒集團代表握手和解。新北市議員張志豪則指出，新北應速制訂「新北市職場反霸凌草案」和「吹哨者保護草案」，法制局長吳宗憲回應，已在研議處理中。
張志豪指出，眾所矚目的康軒勞資協調出爐後，勞工直播受訪時語帶哽咽，希望政府能完善勞工法規，而康軒公關長則撇清一切霸凌行為，推託是員工個人行為。他因此怒批，「勞資協調打假球」
張志豪表示，現行法令有所不足，不論是勞基法、職安法、民法都無法完整保障被霸凌勞工的權益，要求法制局和勞工局應比照日韓，一個月內制定「職場反霸凌草案」，再搭配日前提案的「吹哨者保護草案」，才能保障勞工免於霸凌威脅，預防慣老闆事件。
法制局長吳宗憲回應，吹哨者保護草案已在研議處理中；勞工局長陳瑞嘉則表示，「職場反霸凌草案」涉及中央權責，地方能否訂定相關法規，仍待研究。
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