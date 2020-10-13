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影／台南鐵路地下化最後兩戶上午強拆 質疑調虎離山
台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶上午展開強拆行動，其中反鐵路東移自救會會長陳致曉的住家，現場聲援人士只有5人，相關人士表示，原本以為上午要拆的只有另外一戶黃春香的住家，所以人員大多往黃家移動，所以陳家才沒有人「駐守」，懷疑根本是調虎離山。
今天要拆的是青年路的陳致曉住家，及位在開元路巷內的黃春香住家，黃春香昨天晚間就接獲要強拆消息，大約有2、30名支持土地正義的人士前往聲援，但是上午仍然被警方強力排除。
之後約8點相關人士轉到陳致曉住家外，高喊「掠奪人民土地住家」，但因為現場已經被封鎖，沒有辦法靠近陳家，只能在巷口高喊。
陳致曉昨天並沒有接獲拆除的消息，今天人在北部，透過電話表達抗議。
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