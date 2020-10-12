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國影中心一期明年2月完工 蘇貞昌：二期經費中央全出
落腳於新莊的「國家電影及視聽文化中心」已完成第一期場館主體建設，包含行政中心、放映廳及圖書館，正在進行內部裝修及設備工程，預計明年2月完工。行政院長蘇貞昌今前往視察，新北市長侯友宜也臨時更改行程陪同，蘇貞昌現場允諾，第二期的典藏庫房、影視廳博物館及其他工程經費，將由中央全數買單，預計後年開工。
蘇貞昌致詞時指出，新莊國影中心是自己在台北縣長時期就積極爭取的建設，雖然歷經政黨輪替，一度卡關，「但也許是命中注定，讓我回來當行政院長，如今即將完成，非常的感動，終於看到多年努力的結晶。」
蘇貞昌也允諾，國影中心第二期的54億工程經費，將由文化部工建計畫經費負擔，明年將啟動規畫設計，後年開工，結合一期場館空間，提供整體典藏、研究、教育及推廣，留下台灣電影篳路藍縷的珍貴史料，讓世界看見。
侯友宜表示，國家電影視聽文化中心是地方跟中央合作非常重要的工程，能讓國家級的電影視聽文化中心在新北市落腳，新北市也同時出錢、出力，甚至出地，讓電影圈及市民能夠有一個大禮物，並帶動影視圈的就業跟經濟產業的蓬勃發展。
文化部簡報指出，國影中心將提供安全典藏環境，數位化保存珍貴影像資料，第一、二期由新北市府提供市值49億土地及4億主體工程經費，文化部負責2.7億的室內裝修及設備工程經費，將於明年2月完工。第二期則由新北市提供市值78億土地，文化部負擔54億經費，預計後年開工。
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